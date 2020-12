Zakonom spasavaju IGA od stečaja i blokade računa

SARAJEVO, BANJALUKA - Izvozno-kreditnoj agenciji BiH (IGA) polovinom novembra blokiran je račun, zbog čega je Ministarstvo finansija i trezora BiH predložilo izmjene zakona i to u smjeru da se nad ovom agencijom ne može sprovoditi stečaj i likvidacija te da im se ne može blokirati glavni račun, a što je prema mišljenju stručnjaka nevjerovatno i nepotrebno.

"To nije normalno. Šta ako ne može dalje raditi, hoće li cijeli život biti tako? Tako ne bi trebalo da bude i ne bi smjeli to uraditi da se glavni račun ne može blokirat. Šta, oni daju garancije, neko ne izmiri nešto i kako će se taj neko naplatiti? Ne razumijem, oni bi to trebalo onda da dobrovoljno daju. To nije u redu nikako", rekao je za "Nezavisne" Lazo Đurđević, stečajni upravnik.

Praktično, u slučaju da se na kraju i usvoje izmjene Zakona o osnivanju IGA, ova agencija mogla bi da posluje bez straha od stečaja ili blokade računa. Inače, funkcija IGA je da firmama daje garanciju na zajmove ili realizaciju nekog posla i postavlja se ključno pitanje kako bi se naplatila, recimo, banka u slučaju da firma koja je podigla kredit propadne.

"Zakon o osnivanju IGA je dosta manjkav i loš i neka vrsta izmjena svakako treba. Sad, jesu li to izmjene koje su predložene, a koje su zaista radikalne - ne znam", rekao je za "Nezavisne" Predrag Kožul, poslanik HDZ-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Istražne komisije za utvrđivanje utroška sredstava IGA, koju je parlament BiH formirao još 2017. godine.

Ova komisija još ranije utvrdila je da je IGA zbog posla s Unis fabrikom cijevi iz Dervente oštećena za oko 160 miliona KM te da se radi o velikom kriminalu koji treba da procesuiraju nadležen institucije.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje je predložilo zakon, rekli su nam da su oni samo formalno predlagači, jer IGA kao agencija nema mogućnost da to uradi te da je sama IGA predložila taj zakon, a da su ga oni samo uputili u proceduru.

Podsjećanja radi, problemi u IGA, koja daje podršku izvoznim preduzećima, nastali su nakon što su izdali garanciju od 176 miliona KM Unis fabrici cijevi, koja je te kredite ubrzo prestala vraćati i sav teret je pao na IGA. Zanimljivo je da IGA u kapitalu uopšte nije imala pokriće za ovoliku garanciju, a nije se proslavila ni sa još nekim garancijama s obzirom na to da prema zadnje dostupnim informacijama ukupno od svojih klijenata potražuje više od 230 miliona KM.

U IGA su "Nezavisnim" rekli da trenutno održavaju tekuće poslovanje, ali da nisu u mogućnosti odgovoriti na nove zahtjeve izvoznika za finansijskim proizvodima, koji su posebno izraženi u uslovima otežanog poslovanja zbog pandemije virusa korona.

"IGA se kao i druge finansijske institucije suočila sa zahtjevima izvoznih klijenata za moratorij otplate pozajmica i kredita, kao i za produženje rokova izdatih garancija zbog nemogućnosti redovnog servisiranja obaveza usljed problema u usporavanju naplate potraživanja uzrokovanih pandemijom kovid-19", rekli su "Nezavisnim" u IGA dodajući da im je račun blokiran od 18. novembra te da od tada nisu u mogućnosti obavljati nikakve novčane transakcije, što ugrožava sve aktivne projekte u vrijednosti od oko 50 miliona KM

Takođe, naglašavaju da bi usvajanjem traženih izmjena zakona bili stvoreni uslovi za nastavak rada agencije dok se vlasnici IGA, odnosno BiH i entiteti, ne dogovore o novom modelu izvozno-kreditne agencije, koja treba da odgovori na sve veće potrebe i zahtjeve izvoznika.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju IGA, u obrazloženju se navodi da bi usvajanje izmjena omogućilo stvaranje zakonodavnog okvira na državnom nivou, koji zasad ne postoji.

"Razlog za hitno donošenje zakonskih normi se ogleda u hitnom otklanjanju zakonskih nedostataka koji se ogledaju kroz rizik da novonastale objektivne okolnosti u kojima IGA trenutno obavlja svoju djelatnost uzrokuju otežano poslovanje agencije, s izvjesnošću da u kratkom periodu rezultira konačnim prestankom rada agencije, a sve to može biti izbjegnuto ukoliko se hitno donesu adekvatna zakonska rješenja na način i u obimu kako je ovim predloženo", navodi se, između ostaog, u obrazloženju izmjena Zakona o osnivanju IGA.

Predlagač zakona u ovom slučaju poziva se i na praksu iz regiona, tačnije na Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, koja je kao državna agencija izuzeta iz mogućnosti pokretanja stečaja ili likvidacije.