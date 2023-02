Zapela izgradnja auto-puta kroz Brčko

BRČKO - Iako je u septembru prošle godine javnost obaviještena da je postignut dogovor u vezi sa trasom auto-puta kroz Brčko distrikt, u stvarnosti sve je još na početku i konačnog dogovora u ovom trenutku nema još ni na vidiku.

"Trasa manje-više može se i dogovoriti, ali je pitanje ko će graditi i finansirati taj autoput i to je suštinsko pitanje. Da li će to raditi Federacija BiH ili Republika Srpska, a teško da će pristati da to rade zajedno. Brčko nema para za taj projekat, o tome ne može ni razmišljati, čak ni da se kreditno zaduži", ispričao je za "Nezavisne novine" izvor blizak Vladi Brčko distrikta.

Isti izvor navodi da su se pojavile informacije da je Federacija BiH odustala od projekta izgradnje autoputa od Brčkog prema Orašju, te da se slobodno može reći da je priča o dogovoru o trasi i izgradnji autoputa kroz Brčko distrikt na samom početku.

"Dok se ne potpišu ugovori između entiteta i Brčko distrikta, ništa nije završeno, a do ugovora će, ako se ovako nastavi, proći godine", rekao je isti izvor.

Inače, početkom septembra prošle godine na sastanku koji je inicirao Vojin Mitrović, tadašnji ministar saobraćaja i komunikacija BiH, a koji je održan u Brčko distriktu, navodno je postignut dogovor o trasi budućeg autoputa kroz Brčko, kao i gasovoda.

Tom prilikom, sam Mitrović je rekao da je imao zadatak da se trasa kroz Brčko distrikt riješi i da je oko godinu dana radio na tom projektu.

"Moram ovom prilikom da zahvalim predstavnicima vlasti Brčko distrikta BiH koji su bili izuzetno kooperativni, kao i entitetskim vladama, 'Autocestama FBiH' i 'Autoputevima Republike Srpske'. Ovaj autoput koji prolazi kroz Brčko i prema Banjaluci i Sarajevu donijeće jednu novu dimenziju i novu, bolju poziciju i mogućnost za Brčko distrikt prema stranim i domaćim ulagačima", rekao je tada Mitrović.

Auto-put kroz Brčko praktično dio je auto-puta od Sarajeva do Beograda koji se takođe već godinama dogovora, ali neuspješno, jer ni nekoliko godina nakon što je promovisan taj projekat, nije poznata jasna trasa niti ko će finansirati taj projekat.

Ipak, nakon toga malo šta je urađeno. Odjel za prostoro planiranje i imovinskopravne poslove Vlade Brčko distrikta još u decembru dao je na uvid izmjene Prostornog plana Brčko distrikta na kojem je ucrtana trasa budućeg auto-puta i sve je ostalo na tome.

U Vladi Brčko distrikta juče nismo uspjeli saznati šta se dešava sa projektom izgradnje auto-puta kroz Brčko, a Esad Atić, gradonačelnik Brčko distrikta, juče se nije javljao na mobilni telefon.

Za razliku od Brčko distrikta i Vlade FBiH, Republika Srpska praktično je već počela sa izgradnjom auto-puta, koji bi u perspektivi trebalo da poveže Banjaluku sa Beogradom.

Prije neki dan u Vladi Republike Srpske potpisan je ugovor o izgradnji 17 kilometara dionice od Brčkog do Bijeljine, čija je ukupna vrijednost 346.955.000 KM bez PDVa.

Prilikom potpisivanja ugovora Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da je načelni dogovor da Republika Srpska gradi auto-put kroz Brčko distrikt, ali da se još o tome pregovara zbog određenih zahtjeva bošnjačke strane.

FBiH priprema gradnju od Tuzle do Brčkog

Izgradnja dijela auto-puta od Tuzle do Brčkog trebalo bi da počne ove godine, a paralelno se vrši i izrada projektne dokumentacije koja se odnosi na putni pravac do Doboja, potvrđeno je na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici "Autocesta FBiH" i Vlade Tuzlanskog kantona.

"Ove godine planirali smo uraditi idejno rješenje, studije i idejni projekat te smo za te aktivnosti osigurali nešto više od sedam miliona KM. Od Vlade Tuzlanskog kantona očekujemo osiguranje regulacione i prostornoplanske dokumentacije", rekao je Ešef Džafić, izvršni direktor u JP "Autoceste FBiH".