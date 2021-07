"Zar je zločin reći da je naša najniža plata najveća u BiH i okruženju"

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da su Srpska i njena privreda po mnogo čemu konkurentni u BiH i regionu.

Reagujući na prozivke pojedinih opozicionara u Narodnoj skupštini tokom skupštinske rasprave o Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu, Višković je upitao da li je zločin i što je Srpska po cijeni električne energije konkurentna i u BiH i izvan?

"Zar i to nije pokazatelj konkurentnosti privrede i Srpske? Zar nije konkurentnost da su naše poreske stope manje u odnosu na FBiH i u odnosu na okruženje, izuzev Sjeverne Makedonije koja ima nižu zbirnu stopu poreza... Zar je zločin reći da je naša najniža plata najveća u BiH i u okruženju, da je naša prosječna plata već duže vrijeme veća nego u FBiH, da smo imali više zaposlenih u 2020. nego u 2019. godini...", upitao je Višković.

On je rekao da se, prema informacijama Zavoda za zapošljavanje, u godini korona virusa više ljudi u Srpskoj zaposlilo nego što je ostalo bez posla.

Višković je rekao da Vlada putem pomenutog zavoda brine o onima koji su ostali bez posla, a sve da bi oni imali redovna primanja.

On je napomenuo da Srpska jedina u okruženju ima Zakon o podsticajima, kroz koga je za više od 700 privrednih subjekata i 40.000 radnika do sada izdvojeno oko 15 miliona KM na ime povećanja plata.

Višković je rekao da ekonomski pokazatelji jasno govore kako je bilo u Srpskoj kada je na vlasti bila opozicija i kada je, između ostalog, sprovedena pogrešna i kriminalna privatizacija, a hiljade radnika ostalo bez posla.

On je rekao da ljudi iz pravosuđa treba da snose odgovornost za svoje pogrešne i promašene odluke, a ne da se za to plaća iz budžeta.

Višković je odbacio insinuacije da je dobio novo vozilo i rekao je da je "folksvagen tuareg", parkiran ispred Skupštine, vlasništvo Civilne zaštite i dobijen iz donacije.

On je rekao da to vozilo koristi kao komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, te je dodao da to auto nisu kupili ni Vlada niti premijer.

Poslanik PDP-a Jelena Trivić rekla je da Srpska može mnogo brže da napreduje, ali sa efikasnijom i dinamičnijom vlašću, te spremnošću za suštinske reforme.

Ona je dodala da je za tako nešto potrebna efikasnija javna uprava, ali da treba smanjiti i poreze, sasjeći korupciju, dovesti kvalitetne kadrove i resteretiti privredu kako bi ona postala konkurentna.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić rekao je da treba povećati prihode od koncesija i naveo da mnoge brojke u Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu pokazuju da je Srpska u lošoj situaciji.