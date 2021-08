Zasad neće slati radnike Rudnika Kreka na čekanje

TUZLA - Sindikati radnika Kreke i Samostalni sindikat rudnika FBiH danas su u Tuzli održali sastanak sa direktorom Rudnika Kreka i dogovorena je samo jedna stvar, a to je da nema više pravljenja spiskova radnika za slanje na čekanje do okončanja sudskog postupka.

Kada je u pitanju status 111 radnika Kreke koji su već poslani na čekanje, on ostaje nepromijenjen te o tome nije postignut nikakav dogovor na sastanku.

"Nije ovo samo jedan spisak. Pripremljen je i sljedeći i mi ćemo sve učiniti da do odluke suda ništa ne bude. S tim se i Uprava usaglasila. Isto tako, poruka je da se neće stati na ovih 111, ide se na cifru preko 600 radnika", rekao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata radnika Rudnika Kreka.

Sindikat je od Opštinskog suda Tuzla tražio da zaustavi slanje radnika na čekanje dok se ne okončaju pregovori o restrukturiranju rudnika koji su započeli u maju, ali i da se definiše status 111 radnika.

"Nismo uspjeli definisati minimalni mogući pristup tih radnika organizacionim jedinicama i da se on do kraja definiše u periodu od danas do okončanja sudskog spora. Nije se našlo prihvatljivo rješenje ni za jednu ni za drugu stranu", pojasnio je danas Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata rudnika FBiH, te dodao da se razgovori nastavljaju.

Menadžment Rudnika Kreka danas nije bio dostupan medijima, a iz JP "Elektroprivreda BiH" u utorak su se oglasili saopštenjem, u kojem, između ostalog, stoji:

"Uprava Rudnika Kreka mora iznaći rješenja u situaciji evidentnog zastoja u proizvodnji. Ovo se odnosi na sve pogone rudnika gdje je evidentiran značajan podbačaj, a prvenstveno na Pogon Dubrave, gdje već sedmicama nema proizvodnje. Uvođenje prekida rada za administrativno osoblje vidimo samo kao prvu mjeru u obezbjeđenju normalnog funkcionisanja Rudnika Kreka."

U saopštenju se Sindikatu Kreke adresira i da dovodi u pitanje rad Termoelektrane, odnosno da ugrožavanje procesa proizvodnje električne energije, odustajanje od socijalnog dijaloga i dalja opstrukcija restrukturiranja rudnika uzrokuju smanjene isporuke uglja za potrebe Termoelektrane Tuzla, što će imati teške implikacije na obezbjeđenje grijanja Tuzle i Lukavca.

Iz prozvanog sindikata kategorično odbacuju bilo kakvu odgovornost za stanje u rudnicima Kreke.

"Postavljamo otvoreno pitanje svima u 'Elektroprivredi': Zašto nema proizvodnje sa Rudnika Dubrave? Osnovno za dalje funkcionisanje rudnika je podizanje proizvodnje. Znači, uslovi postoje, ali neko ne da da sa Rudnika Dubrave ide proizvodnja. Odluka o slanju na čekanje je donesena baš zbog prekida proizvodnje na tom lokalitetu", tvrdi Tokić.