Zašto je u Teslinom pogonu toliko povreda na radu

U tzv. gigafactory automobilske kompanije Tesla u Grinhajdeu pored Berlina je u razdoblju od juna do novembra 2022. Godine zabilježeno neuobičajeno mnogo povreda na radu među kojima je mnogo teških.

Kako javlja Stern, pozivajući se na izvore u nadležnim službama spašavanja, u periodu od juna do novembra 2022. prijavljeno je 190 povreda na radu, što znači gotovo svakodnevno. Pritom se radi o povredama koje su dovele do najmanje trodnevnog izostanka s posla, pa ih je preduzeće dužno prijaviti.

U prvoj godini poslovanja hitna pomoć je, prema vlastitim navodima, u gigafactory intervenisala 247 puta, bilo da se radilo o kolima hitne pomoći ili helikopterima. Uzimajući u obzir broj zaposlenih, to je tri puta više nego u pogonima Audija u Ingolšatu.

Vozači hitne pomoći su reporterima Sterna opisali neke od povreda: jednom radniku je a nekoliko metara visine na glavu pala kutija teška 50 kg. U jednom slučaju se tečni aluminijum izlio radniku po stopalu, a govori se i o nekoliko slučajeva amputacija uzrokovanih opekotinama ili solnom kiselinom.

Predstavnik sindikata IG Metall za područje Berlin-Brandenburg-Saska Dirk Šulce pozvao je odgovorne u Teslinom pogonu da poboljšaju sigurnost na radu.

"Zdravlje radnika je važnije od profita, to vrijedi i za Teslu", rekao je on. IG Metall je već i u prošlosti izrazio zabrinutost zbog nedovoljnih sigurnosnih standarda u Teslinom pogonu kod Berlina. U nekim trenucima je zbog loših uslova i do 40 odsto zaposlenih na bolovanju. Umjesto da ispita uzroke takvog stanja, menadžment povećava pritisak na radnike, tvrdi IG Metall, prenosi DW.

Sindikat sada strahuje da bi uprava Tesle mogla krenuti u potragu za radnicima koji su medijima ukazali ne nepravilnosti u pogonu.

Na udaru kritika se našao i premijer savezne pokrajine Brandenburg Ditmar Vodike. Njemu razne nevladine organizacije predbacuju netransparentnost kada je u pitanju odnos prema Tesli. On je rekao da je upoznat sa povećanim brojem povreda na radu, ali da on nije "portparol Tesle" da to saopštava javnosti.

Javni portal "Frag den Staat" ("Pitaj državu") je podnio tužbu protiv vlade u Brandenburgu koja odbija dati uvid u protokole redovinh sastanaka uprave Tesle i brandenburških političara. Pokrajina Brandenburg je gradnju Teslinog pogona svojevremeno subvencionisala sa milijardu evra što, prema pisanju medija, odgovara i troškovima gradnje pogona.

Od otvaranja pogona početkom 2022. u Tesli je zabilježeno i nekoliko ekoloških havarija. Prema podacima Pokrajinske kancelarije za životnu sredinu prijavljeno je 26 havarija pri čemu se u najvećem broju slučajeva radi o nekontrolisanom curenju hemikalija poput lakova i goriva.

Trenutno u pogonu pored Berlina radi oko 10.000 radnika. Planovi su da se broj radnika udvostruči kao i broj proizvedenih automobila na milion godišnje. Vlasnik Tesle Ilon Mask je svojevremeno obećao i do 40.000 novih radnih mjesta, a moguća je i gradnja pogona za proizvodnju baterija za automobile što je u industrijski nerazvijenoj okolni Berlina naišlo na oduševljenje.