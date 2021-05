Završen Samit energetske budućnosti u Trebinju, doneseni zaključci

Energetska budućnost zapadnog Balkana mora biti u što boljoj iskorištenosti, što većoj ekološkoj osviještenosti, u skladu s evropskim direktivama i putem koji su već prošle razvijene zemlje.

Ovo je zaključeno nakon drugog po redu Samita energetske budućnosti koji je održan u Trebinju, u organizaciji grada Trebinja, preduzeća SET i Elektroprivrede Republike Srpske, čiji je direktor Luka Petrović istakao da je sedam panela poslalo sedam poruka kako bi u budućnosti bili što spremniji za tranziciju, očuvanje okoliša i gradnju novih energetskih kapaciteta.

"Riječ koja je provejavala ovim panelom jeste da se tranzicija mora provoditi kroz finansijsku podršku Evropske unije, a radi se o dekarbonizaciji za koju jesmo, ali nismo tehnički spremni ugasiti termoelektrane, a da ne dobijemo sredstva za nove obnovljive izvore električne energije, o čemu ćemo zbog prezenatcije morati napraviti jedan novi sastanak na nivou zapadnog Balkana", kazao je Petrović, navodeći da je potreba finansijske podrške bio i prvi zaključak SET-a.

Budući da je Evropska komisija već odobrila devet milijardi evra za zapadni Balkan, Petrović je kao drugi zaključak naveo da je potrebno raditi na energetskim projektima u oblasti obnovljivih izvora koji bi se djelimično ili u potpunosti finansirali iz sredatava Evropske unije, od čega neki projekti već postoje.

Treći panel je govorio o nastavku liberalizacije tržišta električne energije, s čim u vezi je zaključeno da je potrebno organizovano tržište električne energije, ali je preduslov za to usvajanje i zakona na BiH nivou, pa onda organizovanje tržište.

Takođe je zaključeno i to da je potrebno uspostaviti zajednički rad toplana, lokalnih samouprava i države na unifikaciji rada toplana u oblastima gdje je to potrebno i moguće, ali i na ustanovljavanju podsticajnih mehanizama za to.

Govoreći o hibridnoj energetskoj budućnosti, što je bila i tema petog panela, Petrović je naveo da je zaključeno kako je potrebno provesti decentralizaciju koja omogućava korisniku mreže da bude aktivan učesnik sistema i stvara potrebu za ubrzanom primjenom novih tehnologija i koncepata za čiju je potpunu integraciju potreban i odgovarajući zakonski okvir i podsticajno okruženje.

"Na šestom se panelu govorilo o razvoju potencijala obnovljivih izvora energije regiona i integracija u elektroenergetski sistem, gdje je osnovni zaključak da je potrebno napraviti dobar regulatorni okvir i dobru infrastrukturu za obnovljive izvore energije, čime će se povećati investicije u ove izvore regiona", dodao je Petrović, napominjući da je ovdje potrebno odrediti i model i dinamiku realizacije.

Modeli, uslovi i prepreke za investiranje u sektor energetike je bio posljednji u nizu panela ovogodišnjeg SET-a, gdje su iznesena mišljenja da su zelena energija i cirkularna ekonomija u Evropskoj uniji egzaktna činjenica koja se preslikava na region, a što će u narednom period donijeti investicioni bum, a koji ima za cilj i jačanje domaćih ekonomija i ispunjenje preuzetih obaveza, kao i sigurniju i zdraviju budućnost svih građana.

Samit energetike u Trebinju su dobrim i korisnim ocijenili i predstavnici suorganizatora, direktor SET-a Alekandar Branković i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, zahvaljujući se svim organizatorima, uz nadu da će se do narednog skupa realizovati dogovori sa ovoga skupa.