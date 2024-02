Završen prvi dan Balkan Solar Summita

Prvi dan vrlo uspješnog Balkan Solar Summita je završen, a danas nas očekuje nastavak predavanja, panela i obraćanja key note speakera.

Prepuna sala Banskog dvora u kontinuitetu, sve do posljednjeg jučerašnjeg predavanja, dovoljno govori o važnosti Balkan Solar Summita za region, ali i Evropu, jer se mnogo podataka, predviđanja i ciljeva odnosilo upravo na cijeli evropski energetski sektor.

Moderator panela „Finansiranje solarnih i vjetro projekata, modeli i izazovi“, Petar Mitrović, kao zaključak panela istakao je sljedeće: “Uprkos dinamičnom razvoju projekata obnovljivih izvora energije u Evropi, što uključuje 56 GW instalisanog kapaciteta solarnih elektrana i 17 GW vetroelektrana, eksperti su saglasni u tome da su ove brojke ispod klimatskih i energetskih ciljeva EU do 2030. godine. Uprkos brojnim inicijativama, region se suočio sa izazovima, budući da je u prva tri kvartala 2023. godine došlo do financial closing-a za finansiranje projekata obnovljivih izvora energije u iznosu od samo oko 400 miliona evra, pri čemu procenjene potrebe iznose najmanje 2 milijarde evra godišnje. Odgovor na ove izazove kroz inovativne pristupe, eventualno kroz redefinisanje osnovnih postulata projektnog finansiranja, pojavljuje se kao potencijalno rešenje.“

Moderator panela Trenutno stanje OIE u Bosni i Hercegovini i regionu - Izazovi i šanse, Prof.dr.sc. Ranko Goić kao zaključak istakao je: „U BiH, kao i u cijeloj regiji i Evropi, interes za razvoj projekata OIE, primarno vjetroelektrana i solarnih elektrana, u proteklih nekoliko godina je eksalirao do razine da se planira višestruko više kapaciteta u odnosu na postojeće kapacitete, što dovodi do zastoja u svim administrativnim postupcima, a posebno u procedurama i pristupima vezanim za priključak na mrežu. Elektroenergetski sustav s visokim udjelom OIE zahtijeva značajne adaptacije, kako u regulatornom smislu, tako i načinu vođenja sustava, te financiranju izgradnje mreže i pogona mreže (balansiranje, regulacija). U svim državama u regiji ovi procesi su u tijeku, ali realno nisu daleko poodmakli i trebati će još godine da se osigura brža integracija novih kapaciteta OIE u elektroenergetski sustav, a također i značajna ulaganja u prijenosne i distribucijske mreže.“

Balkan Solar Summit se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine i brojnih drugih partnera i sponzora.

