Završeni radovi na mostu na Savi u Gradišci, čeka se Hrvatska

BANJALUKA - Most na Savi kod Gradiške, čije su planiranje i izgradnja trajali gotovo deceniju i po, konačno je završen, a nakon što u roku od godinu do godinu i po bude izgrađena pristupna saobraćajnica na hrvatskoj strani, most će konačno moći biti pušten u upotrebu.

Kada kompletna dionica bude izgrađena, iz Banjaluke do Zagreba će se direktnom vezom s autoputem Zagreb Beograd moći stići za manje od dva sata, što će značajno olakšati život građanima te privredu.

Svečanost povodom završetka radova je počela.

Prethodno je u Upravi "Autoputeva RS" održana pres-konferencija na kojoj su Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija BiH, i Slobodan Stanarević, v.d. direktora "Autoputeva RS", novinare upoznali s osnovnim karakteristikama mosta i daljim koracima ka završetku cijele trase.

Mitrović je rekao da je rok za spajanje prve faze pristupne trase na hrvatskoj strani u dužini od oko četiri kilometra februar 2024. godine, a da je na strani BiH, odnosno RS, izgrađeno 411 metara prilaznog autoputa ka samom mostu, za koji je rekao da je dugačak 462 metara.

Mitrović je rekao da je Ministarstvo predložilo da postojeći savremeni granični prelaz na bh. strani bude pretvoren u integrisani prelaz, tako da Hrvatska u tom slučaju ne bi trebalo da pravi novi prelaz.

"Obavijestili smo sve institucije s naše strane, to su Ministarstvo bezbjednosti, Granična policija, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, inspekcijski organi. Imamo tu određene probleme, a za integrisani prelaz je hrvatska strana zainteresovana", rekao je Mitrović.

U slučaju da do dogovora ne dođe, rekao je da će onda na hrvatskoj strani biti obaveza da raspiše tender, ali da nema informacija kako bi se taj proces odvijao.

Stanarević je istakao da su svi rokovi i obaveze na izgradnji mosta ispoštovani u potpunosti, ali da je bilo zastoja tokom perioda pregovaranja u prošlim sazivima nadležnih institucija.

"Što se tiče finansijskog okvira, bilo je nekih malih prekoračenja od nekoliko procenata, tako da je sve zadovoljeno u potpunosti i kvalitetom i rokom i cijenom", rekao je on.

Podsjećanja radi, most su finansirali BiH i Hrvatska popola, a EU je obezbijedila grant od 3,2 miliona evra.

U Delegaciji EU su za "Nezavisne" istakli da je u ime EU svečanosti povodom završetka mosta trebalo da prisustvuje šef Kooperacije u Delegaciji EU Stefano Elero.

"Ovaj most će donijeti mnoge prednosti građanima, ekonomiji, kao i cijeloj regiji zapadnog Balkana, ali i EU. Mogućnost bržeg i sigurnijeg putovanja i prevoza robe, udobnijeg putovanja na posao, jedno je od nasljeđa moderne Evrope i ti standardi moraju biti dostupni svima. Zbog toga EU finansira mnogobrojne infrastrukturne projekte za razvoj sektora transporta i komunikacija u BiH i spremni smo nastaviti u tom pravcu", rekao je Elero, prenose u Delegaciji.

Oni ističu da je ovo drugi prekogranični most preko rijeke Save koji EU sufinansira u BiH.

"Prošle godine otvoreni su most, autocesta i granični prelaz u Svilaju, za šta je EU osigurala 25 miliona evra bespovratnih sredstava. Evropska unija je do sada dodijelila više od 640 miliona evra bespovratnih sredstava za 19 projekata u BiH u sektoru transporta, uključujući nekoliko dionica na koridoru 5c, ali i željeznice i vodene prilaze. Most u Gradišci je samo dio pomoći EU za poboljšanje transportne infrastrukture u BiH koja je imala velike koristi od Agende povezivanja, a sada i od ekonomskog i investicijskog plana", istakli su oni. Inače, izgradnju saobraćajnice na hrvatskoj strani izvodi preduzeće "Integral inženjering" iz Laktaša, a ukupna vrijednost radova je oko 70 miliona evra, čiji se veći dio finansira iz evropskih fondova.