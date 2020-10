Završetak Pelješkog mosta naredne godine

Radovi na Pelješkom mostu napreduju prema planu uprkos krizi prouzrokovanoj pandemijom, što se ne može reći i za pristupne puteve koji su sastavni dio tog infrastrukturnog projekta u susjednoj Hrvatskoj.

Putevi su u startu kasnili za samim mostom pa se investitor našao pred zahtjevnim zadatkom: kako osposobiti most za saobraćaj ne čekajući završetak radova na stonskoj obilaznici, gdje je grčki "Avax" poprilično zapeo, piše "Slobodna Dalmacija".

Ipak, ako ne bude nepredviđenih kašnjenja s obzirom na pandemiju, Pelješkim mostom bismo se mogli voziti do kraja iduće godine, dakle, bez obzira na pandemiju, radovi na mostu kasnili bi tek nekoliko mjeseci. Kako bi se to ostvarilo na terenu, u toku je izmjena projektne dokumentacije prema kojoj će se graditi čvor Brijesta, čime će se most moći pustiti u promet odmah nakon izgradnje, privremeno spojen na lokalnu saobraćajnicu. Potvrdio je to i direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić, naglašavajući da Pelješki most uskoro ulazi u posljednju godinu izgradnje.

"Uticaj korona-krize na gradilištu mosta pokušavamo svesti na najmanju moguću mjeru. Projekat putnog povezivanja južne Dalmacije je strateški projekt Vlade RH i on se mora realizirati", kazao je on.

Prva faza radova je sam most Pelješac, koju izvodi kineski CRBC, druga faza je pristupni put (dionica Duboka – Sparagovići/Zaradeže), koju gradi kompanija "Strabag" s rokom završetka u septembru 2022. Treću i četvrtu fazu radova (dionicu stonske obilaznice i poddionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno) izvodi firma "Avax" s podizvođačem za most Ston, kompanijom "Brodosplit".

"Izazov koji je postavljen pred izvođača je skraćivanje roka na juni 2022. godine", kazao je Škorić, najavivši gradnju čvora Brijesta, koji nije bio predviđen u dosadašnjoj projektnoj dokumentaciji.

Radi se izmjena dokumentacije kako bi se omogućila gradnja čvora Brijesta neposredno nakon završetka samog mosta, dodaje on. Tako će biti moguće obaviti tehnički pregled i pustiti u saobraćaj most sa spojem na postojeći Pelješki put prije završetka pristupnih puteva. Ali, to će biti jedno privremeno rješenje, zaključio je Škorić.

Stubovi Pelješkog mosta posljednjih mjeseci izmijenili su vizuru Neretvanskoga kanala. Na nekima se već postavlja čelična konstrukcija budućega kolovoza ukupne dužine 2,4 kilometra, koji će spojiti Komarnu s neretvanske i Brijestu sa pelješke strane.

Dovršeno je jedanaest stubova, a uskoro će i dvanaesti. Svi su temeljeni na zabijenim pilonima u čvrstim stijenama u podmorju. Ukupna masa čelika koja će se ugraditi u rasponski sklop mosta iznosi više od 33 hiljada tona.

Trenutno se na gradilištu mosta nalazi više od 690 radnika, a u tvorničkim pogonima u Kini nastavljena je proizvodnja segmenata čelične konstrukcije, koji su u dva kontingenta stigli na gradilište.

U novembru se očekuje dolazak i treće pošiljke čeličnih blokova koji će se ugraditi u rasponsku konstrukciju mosta, pa bi tako prvi putnici iz Komarne prema Brijesti i obrnuto mogli novim Pelješkim mostom preći dogodine, ako ne bude kakvih većih problema u gradnji. Dakle, čim Kinezi izgrade most, njime će se moći voziti i prelaziti s jedne na drugu stranu, bez obzira na kašnjenje radova na pristupnim putevima.