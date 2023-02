Završetak brze ceste kod Gradiške sprečava birokratija

BANJALUKA, ZAGREB, SARAJEVO - Iako su "Hrvatske ceste", investitor izgradnje brze ceste koja bi novoizgrađeni most na auto-putu Banjaluka - Gradiška trebalo da poveže s auto-putem Zagreb - Beograd, u januaru potvrdile "Nezavisnim" da su izdale dozvolu, preduzeće "Integral inženjering" most i dalje ne može da koristi za pristup gradilištu, što će dovesti do kašnjenja završetka radova i novog probijanja rokova.

Podsjećanja radi, zbog nepovoljnih vremenskih uslova prošle godine došlo je do kašnjenja u dinamici radova na ovoj cesti, a "Integral" je uputio molbu "Hrvatskim cestama" i Ministarstvu komunikacija i transporta BiH kao investitorima da im se omogući privremeno korištenje mosta kako bi lakše mogli pristupiti gradilištu i nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

Iako su ovo zatražili još ljetos, do početka godine nije bilo pomaka, a kada im je u januaru izdato rješenje od strane "Hrvatskih cesta", pojavili su se novi zahtjevi i uslovi.

U "Integralu" su nam prilikom protekle posjete gradilištu objasnili da kamioni i građevinske mašine moraju ići obilaznim putem da preko graničnog prelaza u Gradišci i starog mosta dostavljaju materijal na gradilište.

Dio problema su pokušali riješiti tražeći kooperante u Hrvatskoj, ali u blizini nema dovoljno betonjara i drugih preduzeća koja bi mogla pratiti ogromne potrebe za građevinskim materijalom.

U "Hrvatskim cestama" su nam sada, praktično, rekli da se ništa novo nije desilo od odgovora koji smo dobili u januaru.

I dalje tvrde da imaju dobru volju da pomognu izvođaču iako to nije ugovorna obaveza, i od "Integrala" traže da preuzme održavanje mosta, budući da će ga on jedini i koristiti.

"Eventualno korištenje mosta od strane izvođača može biti odobreno isključivo zajedničkom suglasnosti kada izvođač za traženo osigura zadane preduvjete. 'Hrvatske ceste' su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz MKT BiH koji su sa svime upoznati. U trenutku ispunjenja svih preduvjeta od strane izvođača nema prepreka da mu se suglasnost izda", naglašeno je.

I u MKT-u, sudeći prema odgovoru "Nezavisnim", imaju dobru volju i želju da se problem riješi, ali problem i dalje ostaje neriješen.

Oni tvrde da su pokrenuli aktivnosti na određivanju privremenog graničnog prelaza za potrebe gradilišta, za šta je izvođač podnio zahtjev mjesno nadležnoj lokalnoj jedinici Granične policije BiH.

Sva dalja procedura je, kako tvrde, na Graničnoj policiji BiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH da se uspostavi granični prelaz.

Ratko Kovačević, portpartol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rekao nam je da je Ministarstvo bezbjednosti izdalo rješenje po kojem su Granična policija i UIO otvorili privremeni granični prelaz na tom mostu.

"Granična policija BiH treba osigurati svog službenika, a službenik UIO se tamo nalazi. Što se nas tiče, mi smo svoj dio posla obavili", rekao je Kovačević.

I prilikom posjete "Nezavisnih" gradilištu prelaz je bio otvoren i hrvatski i bh. službenici su pregledali naše dokumente, međutim problem nije u graničnom prelazu, nego neomogućavanje "Integralu" da most koristi za svoje mašine i kamione.

Po svemu sudeći, kao što je tada tvrdio Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH, problem postoji jer se želi povezati pitanje mosta na Svilaju s mostom na Savi.

Iz toga proističe da su "Integral", odnosno građani RS koji gravitiraju tom graničnom prelazu "žrtve" odnosa Zagreba, Sarajeva i Banjaluke oko mostova Svilaj i Gradiška, jer će očigledno morati još dugo čekati da preko pomenutog mosta, koji je završen još u julu prošle godine, dođu do Zagreba ili Beograda, iako je RS podržala izgradnju Pelješkog mosta koji je željela Hrvatska.

U HC-u kažu da su radovi i dalje otežani zbog čestih padavina i visokih vodostaja u kanalima Strug i kanal Nova Sava i da će doći do novih kašnjenja.

"Probijena je cijela trasa te izveden sloj nasipa, no bez obzira na izvedene radove još uvijek je dio trase poplavljen. U tijeku je izrada donjeg ustroja, pilota, temelja stupišta mostova 'Kanal Strug' i 'Kanal Nova Sava' te nadvožnjaka 'Novi Varoš'.

Zbog spomenutih vremenskih prilika i otežanog izvođenja radova u posljednjim mjesecima očekuje se kako će doći do produljenja ugovorenog roka izvođenja radova", kažu oni za "Nezavisne".