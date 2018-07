Zbog nepovoljnog vremena loš kvalitet pšenice

Žetva strnih žita u prijedorskoj regiji je uglavnom završena, a zbog nepovoljnih vremenskih prilika loš je kvalitet pšenice.

Rukovodilac prijedorske kancelarije Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Danijel Egić rekao je Srni da zbog čestih padavina ima još parcela na kojima nije obavljena žetva.



"Iako je u prvom dijelu vegetacije strnih žita, sve do bokorenja situacija bila obećavajuća, vremenske prilike u drugom dijelu vegetacije nisu bile povoljne za usjeve, pa je prinos strnih žita ostao u prosjeku, konkretno kada je pšenica u pitanju prosječan prinos ovogodišnjeg roda je četiri do četiri i po tone po hektaru", naveo je Egić.



Prema njegovim riječima, u prijedorskoj regiji pšenicu otkupljuje samo mlin "Jelena" iz Draksenića, a otkupna cijena je od 0,25 do 0,27 KM za kilogram.



"Prema podacima koje smo dobili od otkupljivača, kvalitet pšenice je uglavnom loš, što će za rezultat imati da će ova žitarica biti najviše iskorištena za stočnu hranu", naveo je on.



Egić je naglasio da zemlje u okruženju uvode praksu otkupa pšenice na osnovu kvaliteta, što znači da će proizvođači koji žele prodati žitarice u narednom periodu posebnu pažnju posvećivati i agrotehnici i izboru sorti.



"Resor za pružanje stručnih usluga svake godine postavlja oglede sa 30 do 40 sorti pšenice. Imamo podatke i o prinosu i kvalitetu zrna. Zato bi bilo korisno da poljoprivrednici koriste ove informacije prilikom izbora sorte pšenice", kaže on.



U prijedorskoj regiji ove godine bilo je zasijano 2.800 hektara pšenice, 20 hektara raži, 1.600 hektara ječma, 1.100 hektara tritikalea i 700 hektara ozime zobi.



Egić kaže da su usjevi kukuruza, koji je zasijan na oko 17.000 hektara, u zadovoljavajućem stanju.



On je naveo da su nestabilne vremenske prilike pogodovale razvoju biljnih bolesti, pogotovo u povrtarskoj proizvodnji.