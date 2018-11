Zbog novog lošeg poteza Trampa i Apple na udaru

Predsjednik Donald Tramp najavio je nove tarife za Kinu, što bi moglo da utiče na to da cijena iPhonea bude veća za Amerikance.

Tramp je izjavio da ne isključuje dodatni krug taksi na kineski izvoz koji bi pogodio i Appleove proizvode.

Ovaj potez naštetio bi američkim potrošačima i američkim kompanijama jer će porezi na robu povećati prilikom ulaska u zemlju. Apple bi zbog svega morao da odluči da li će podići cijene kako bi to kopenzovao.

"Direktan uticaj osjetio bi se u SAD“, rekao je Brajan Ma, analitičar istraživačke firme IDC.

"Ako nešto utiče 25 odsto na telefon od 1.000 dolara, to nije za šalu, bez obzira na to da li i koliko Apple nešto od toga apsorbuje, ili se na kraju to prenese na potrošača".

Tramp želi da Apple svoje iPhone pravi u SAD, ali složeni, svjetski lanac snabdijevanja iz Azije teško da će se prekinuti tek tako.

Čak i ako se to dogodi, proizvodni kapaciteti ozbiljno bi povećali cijenu iPhonea, kaže Tim Bajarin, predsjednik kompanije CS.

"Ako su napravili pametne telefone u SAD, to bi dodalo na cijenu negdje između 20% i 35%", rekao je on.

Kao primjer navodi da bi ajfon x mogao da košta dodatnih 350 dolara. To znači, kaže da bi bilo skuplje prenijeti proizvodnju iPhonea u SAD nego da se nadomjesti šteta od taksi kojima Tramp prijeti.

Apple kupuje dijelove od kompanija širom svijeta prije nego što ih pošalje u Kinu, gdje se sklapa većina iPhonea.

Čipovi, na primjer, dolaze od Toshibe, senzori od Boscha, displeji od Samsunga...

Dalje, novi paket taksi ne bi pogodio samo Apple nego i druge američke tehnološke kompanije koje se oslanjaju na kineske dobavljače.

To sve, kažu analitičari može ugroziti svjetske lance snabdijevanja, što će dovesti do većih cijena elektronskih uređaja, pa čak i gubitak mnogih radnih mjesta.

