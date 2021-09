Zelenović: Neće biti smanjenja plata

​BANJALUKA - Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović izjavio je da neće biti smanjenja plata zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, kao ni smanjenja broja radnika u ovom sektoru.

"Slažemo se sa Ministarstvom finansija i Vladom Srpske da treba da dođe do određenih ušteda, ali ne treba da dolazi do ušteda na platama radnika u ovom sektoru, jer su one ionako male", rekao je Zelenović novinarima u Banjaluci, nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija Republike Srpske u vezi sa spornim mjerama koje su uvrštene u program fiskalne konsolidacije koje se odnoose na smanjenje plata za radnike u jedinicama lakalane samouprave.

On je istakao da treba svi zajedno da rade sa Vladom Republike Srpske da se povećaju plate svim radnicima u Srpskoj i u realnom i u javnom sektoru.

Zelenović je rekao da Savez sindikata Republike Srpske radi na povećanju plata u realnom sektoru kroz izmjene i dopune Zakona o radu gdje će pokušati posebnim kolektivnim ugovorima da zaštite radnike u privatnom sektoru i da povećanjem cijene rada budu povećane i plate.