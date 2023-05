"Željeznice RS": Sat sa posvetom za kraj radnog vijeka

DOBOJ - Sat sa posvetom na kraju radnog vijeka od Sindikata željezničara RS dobilo je pet radnica i 22 radnika koji su tokom prošle godine stekli uslove za odlazak u penziju.

U "Željeznicama RS" u penziju je od januara do decembra 2022. otišlo ukupno 99 zaposlenih, ali svi oni nisu bili članovi Sindikata željezničara RS.

Gostimir Šušak iz Kulaša radni vijek započeo je u Sloveniji kao otpravnik vozova, a nakon četiri decenije penziju je dočekao kao inženjer u Upravi preduzeća.

Na naše pitanje da li je stresnije bilo raditi kao otpravnik ili kasnije u različitim upravama, iskusni željezničar odgovara:

"Za mene lično bilo je stresnije u Upravi zato što sam po prirodi odgovoran i želim da svaki problem bude riješen tačno, precizno i na vrijeme, a to je često nemoguće jer gdje je više ljudi, mnogo je različitih potreba, interesa i ne može se baš sve riješiti onako kako čovjek zamišlja i pored dobre volje. Zato sam u Upravi imao malo stresniji posao, mada je i posao otpravnika vozova jako stresan, ali meni je bilo zadovoljstvo biti otpravnik, to mi je jedno od najboljih zanimanja."

Njegov kolega Radenko Vukrešević iz Banjaluke radni vijek je proveo u sekciji održavanje šinskih vozila, a prve godine radnog staža, priča, proveo je na koljenima.

"Najviše sam, što se kaže, na koljenima bio, vagon je uzak, tijesan, a onda se u tom nekom predratnom vremenu radilo se više u odnosu poslije rata, tako da sam svoj vijek proveo na koljenima, nekih desetak godina. Znači, dok drugi prelaze preko leđa, norma bila, sve je to tako išlo, ali izdržalo se", prisjetio se Vukrešević.

"Željeznice" trenutno zapošljavaju 1.944 radnika, navodi Slađan Jović, v.d. generalnog direktora ŽRS, a sistematizovana su 2.093 radna mjesta.

"'Željeznice' trenutno obavljaju sve svoje poslove i sa ovim brojem radne snage, međutim u narednom periodu doći će do novog zapošljavanja. Planirano je da tokom godine zaposlimo od 100 do 120 novih radnika. To se sve odnosi na tehničko, izvršno osoblje, znači radnike koji su neophodni da bi se proces odvijao u normalnom redu", izjavio je Jović, te dodao da tokom ove godine od 50 do 60 radnika ispunjava uslove za odlazak u penziju.

"S obzirom na to kakva je struktura zaposlenih u ŽRS, sada je kod nas već došlo da ljudi koji su i 1964. godište idu u penziju jer imaju uslove s obzirom da je većina ljudi bila u ratu i ostvaruju pravo na penzionisanje", naveo je Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara RS.