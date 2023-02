Željeznice RS postaju holding

DOBOJ - Željeznice Republike Srpske od naredne godine poslovaće kao holding sa tri zavisna preduzeća i to za prevoz putnika, kargo i infrastrukturu, najavljeno je na godišnjoj konferenciji za novinare ovog javnog preduzeća.

Do tada, Slađan Jović, vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije, očekuje rekordne rezultate u ovoj godini, kada su u pitanju ugovoreni poslovi.

Novi ugovori za prevoz roba u 2023. godini koje su Željeznice RS sklopile trebali bi da uposle sve kapacitete u ovom preduzeću koje je u procesu restrukturiranja i zapošljava 1963 radnika.

"Za potrebe Elektroprivrede Srbije planiramo da za samo četiri mjeseca prevezemo oko 400.000 tona uglja na potezu iz Ploča prema Zvorniku, kroz teritoriju RS. Zatim, za Elektroprivredu Slovenije biće otpremljeno oko 300.000 tona uglja iz Prijedora. To je već ugovoreno i oko od 10. februara trebao bi da započne prevoz. Svakodnevno imamo već ugovoren prevoz uglja iz Prijedora ponovo za Elektroprivredu Srbije koji saobraća na potezu od Prijedora ka Zvorniku i granici sa Srbijom. U srijedu smo produžili ugovor sa Mittalom po osnovu kojeg će se ove godine između 1,5 i 1,6 miliona tona uglja prevesti za potrebe Željezare u Zenici, na potezu Prijedor - Zenica", izjavio je Jović.

Željeznice žive od prevoza roba, navodi Željko Radić, v.d. izvršnog direktora poslova operacija, pa su tokom 2022. prugama protutnjali vagoni natovareni sa gotovo 4,8 miliona tona, te je godina završena sa prihodom od 39,6 miliona KM.

"Ako posmatramo naš operativni rezultat možemo da kažemo da su ŽRS ostvarile veći prihod za 7,5 miliona KM. Zašto je ključna 2022.? Poslovi operacija kao i kompletne Željeznice su u 2021. primijenile novu sistematizaciju, te smo ove brojke prevezenih i rezultate ostvarili sa smanjenim brojem izvršilaca, tako da smo u procesu rješavanja neadekvatne strukture i svih elemenata pokušali da maksimalno uposlimo svoje kapacitete", kazao je Radić.

Da bi se podigla brzina vozova koji prevoze robu i putnike, ali i bezbjednost na prugama potrebna su ulaganja u infrastrukturu, kaže Dragan Zelenković, izvršni direktor poslova infrastruktura.

"Trenutno smo u pregovorima za remont, odnosno rehabilitaciju koridora 5c zajedno sa resornim ministarstvom, Vladom RS. Dobili smo 85 miliona bespovratnih sredstava od WBIF-a, ostalo su kreditna sredstva. U toku su pregovori, izrada tehničke dokumentacije, očekujemo da ćemo do kraja godine možda imati i raspisan tender za izvođenje radova. Ostali dio infrastrukture kojim upravlja RS takođe vapi za obnovom jer nisu urađeni kapitalni remonti u zadnjih 40 godina izuzev dijela pruge od Doboja do Banjaluke, odnosno od Doboja do Jošavke", kazao je Zelenković.

Finansijski pokazatelji rada Željeznica RS u 2022. biće poznati nakon redovnog godišnjeg popisa koji je u toku, a Slobodan Kaurinović, pomoćnik v.d. generalnog direktora za ekonomske poslove kazao je da će izvještaji biti gotovi do 28. februara.

"Ne bih govorio o konkretnim ciframa, njih ćemo znati nakon završnog računa i biće prezentovane sa detaljnim opisom svih naših prihoda i rashoda. Zbog rasta cijene energenata, materijala i rezervnih dijelova određeni troškovi koji su vezani za ostvarenje prevoza su porasli, takođe ako posmatramo troškove rada mi smo obavezni da pratimo sve zakonske izmjene i da usklađujemo lična primanja radnika sa tim. U prošloj godini imali smo u dva navrata usklađivanje plata sa najnižom zagarantovanom platom u RS i što je naravno imalo odraz na troškove rada u ovoj poslovnoj godini", naveo je Kaurinović.

On je dodao da su i pored svih problema ŽRS su zadržale finansijsku stabilnost i likvidnost, a sve prispjele obaveze u 2022. su izmirene.