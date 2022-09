"Željeznice RS" traže još 62 radnika

DOBOJ - Pet radnih mjesta u "Željeznicama RS" ostalo je upražnjeno nakon prvog javnog oglasa, pa ovo preduzeće nakon prijema 52 radnika traga za još dvojicom manevrista, skretničarom, mašinovođom i inženjerom elektrotehnike.

"Od ukupnog broja primljenih radnika na prošlom konkursu, a bilo ih je 52, jedan broj radnika je imao sve potrebne kvalifikacije kada mislimo na položene stručne ispite koji se polažu na 'Željeznici' i počeli su odmah s obavljanjem radnih zadataka. Jedna grupa radnika, manja, nije imala položen stručni ispit, kroz naš program su to završili i već se nalaze u radnom procesu. Da li smo zadovoljni kvalitetom i strukturom radnika? Zasad jesmo, a kako će biti u narednom periodu - vidjećemo. Mi i dalje imamo konstantan problem nedostatka izvršnog osoblja direktno, koji su vezani u proizvodnji, jer starosna struktura nam je takva da moramo non-stop da vršimo dopunjavanje", rekao je Dragan Zelenković, v.d. izvršnog direktora poslova infrastrukture ŽRS.

Upravo zbog nedostatka radne snage, ŽRS će raspisati i drugi javni poziv za popunu još 57 radnih mjesta, od toga 26 u Doboju, 16 u Banjaluci, 11 u Prijedoru i četiri u Novom Gradu.

Ponovo su na raspolaganju radna mjesta pružnih radnika, električara, bravara, mašinovođa, vozovođa, građevinski i elektro inženjeri.

Na naše pitanje zašto se ukazala potreba za novih 57 radnika i da li je znatno povećan obim poslova da je potrebno toliko uposlenika, Željko Radić, v.d. generalnog direktora "Željeznica RS", je odgovorio:

"Ovo je jednostavno popuna radnih mjesta da bismo zadržali kontinuitet i da bismo omogućili izvršenje poslova i radnih zadataka. Poslije ovog oglasa, s obzirom na to da do kraja godine očekujemo 39 radnika da idu u penziju, mi ćemo imati potrebu prijema novih radnika. Ključna stvar je da 'Željeznice RS' imaju staru starosnu strukturu. Sav ovaj proces je apsolutno transparentan, on je tehničko-tehnološki opravdan i vezan je za izvršenje poslova koje smo u međuvremenu ugovarali, a to su novi poslovi u prevozu uglja iz novog utovarnog mjesta Prijedor ka Srbiji, potencijalni prevoz uglja za Sloveniju i prevoz koji očekujemo na koridoru 5c od Šamca prema luci Ploče", izjavio je Radić.

S obzirom na to da "Željeznice" vape za još 62 radnika, postavlja se pitanje ko obavlja te poslove.

"Rade trenutni radnici koji su zaposleni kod nas, bude malo prekovremenih sati, mi to uredno platimo našim radnicima, ali u suštini, sve ugovore koje potpišemo o prevozu robe, mi ih ispoštujemo. Ne potpisujemo ugovore koje ne možemo ispoštovati. Znači, s trenutnim brojem radnika sve naše ugovore mi ispoštujemo. I trenutno funkcionišemo. Bude neki višak sat, ali to se radnicima plati. Ali da bismo popravili sliku na terenu, nama je stvarno neophodan ovaj prijem radnika", kazao je Mladen Božić, v.d. izvršnog direktora poslova operacija ŽRS.