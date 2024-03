Zenički rudari još bez plate, radnici pred zgradom Uprave

ZENICA - Zenički rudari još uvijek nisu dobili plaću za januar, a već je vrijeme da im se isplati i plaća za februar, pa se jutros jedna grupa rudara okupila ispred Upravne zgrade Radnika mrkog uglja Zenica, rekao je predsjednik Sindikata pogona "Raspotočje" Nedžad Duraković.

"Ja nisam bio na tom okupljanju, na kojem je bilo 30 do 40 radnika, koji su tražili svoja prava. Nismo dobili plaće, a u ovom momentu nema ni naznaka da bismo ih mogli dobiti do sutra, do kada smo dali rok 'Elektroprivredi Bosne i Hercegovine' da iznađe rješenje za isplatu plaća", kaže Duraković.

Ističe da će, nakon isteka roka, krajem ove sedmice, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika u rudarstvu Federacije BiH zasjedati i donijeti odluku o narednim koracima.

"Vjerovatno bismo, ako se ništa ne promijeni, naredne sedmice mogli imati proteste u Sarajevu. Ovo je problem koji nadilazi kapacitete RMU Zenica i naše uprave, ali je očito da ni Uprava EPBiH ne uspijeva iznaći zakonske i finansijske uslove za osiguranje novca za plaće", kaže Duraković, prenosi Fena.

Nada se da će problem, u skladu s prošlosedmičnim dogovorom na sastanku održanom u Kaknju, biti riješen, te da neće biti potrebe za organizacijom protesta u Sarajevu.

Zenički su rudari u radnički neposluh stupili 6. marta, od kada se ne odvija proizvodnja u jedinom preostalom proizvodnom pogonu - jami "Raspotočje".

Na sastanku u Kaknju je dogovoreno da se izradi i Elaborat o opravdanosti nastavka realizacije Programa reorganizacije RMU Zenica te socijalnog zbrinjavanja viška radnika, u sklopu kojeg je krajem prošle i početkom ove godine broj radnika u tom preduzeću smanjen za skoro 200.

