Zenički rudari na protestu u Sarajevu: "Nećemo se predati"

SARAJEVO - Članovi Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH okupili su se danas u Sarajevu te su se uputili prema zgradi Elektroprivrede gdje će iskazati nezadovoljstvo zbog neisplate plata zeničkim rudarima, ali i obezbjeđivanju uslova za penzionisanje radnika koji su ispunili uslove za to tokom 2023. godine.

Protest je prvenstveno organizovan zbog situacije u Rudniku mrkog uglja Zenica kao i ignorisanja zaključaka sa sastanka održanog 27. jula između Vlade FBiH i rudarskog sindikata kojim bi se omogućilo poštivanje odredbi kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić istakao je da moraju biti reduzete mjere kako bi se odblokirali procesi u Rudniku mrkog uglja Zenica te obezbijedila isplata plata za mjesec juni i topli obrok za mjesec maj, prenosi Klix.

"Ako je to puno, onda države nema. To što navode iz Elektroprivrede je netačno. Mogu pričati nekome drugom, ali meni ne mogu. Ja sam 3. jula bio uključen u kompletan proces. Pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva, 3. jula je rekao meni da je moguće računati i da će rukovodstvo Elektroprivrede osigurati finansijsku podršku RMU Zenica za isplatu plata samo ako sindikat i direktor rudnika pristupe potpisivanju sporazuma kroz koji se utvrđuje metodologija obračuna plate za mjesec maj i juni", rekao je Husić.

Kazao je da su svjesni da njihova priča "zamara javnost", ali da "izbora nemaju".

"Zamoreni su i rudari, ali trpe. Naša poruka je jedinstvena. Bez obzira koliko bilo teško, mi ćemo ostati ujedinjeni. U ovoj državi nije lako biti ujedinjen. Nećemo se predati, pružat ćemo otpor nehumanom odnosu onih koji odlučuju o našim sudbinama", naveo je on.

Ističe i kako rudari nemaju problem sa procesom dekarbonizacije i ekološki čistom Bosnom i Hercegovinom, ali da se treba voditi računa i o radnicima.

"Nećemo radnike iz oblasti rudarstva u FBiH gledati 10 godina po ulicama nakon zatvaranja rudnika. Mi želimo imati proces na pravedan i human način. Ako se taj proces uspio realizovati u većem dijelu zemalja EU na pravedan način, ako nam svi tvrde da članice EU iskazuju spremnost da daju podršku BiH u humanoj tranziciji energetskog sektora, nama pripada pravo da to tražimo i ne odstupamo od tog zahtjeva i da kažemo da je to jedino prihvatljivo", naglasio je on, prenosi Klix.

Također, Husić je poručio i kako je potrebno obezbijediti uslove za penzionisanje onih rudara koji su stekli uslove za to tokom 2023. godine.