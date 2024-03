Zeničkim rudarima dosta čekanja i lažnih obećanja

ZENICA, SARAJEVO - Rudari zaposleni u jamskom pogonu "Raspotočje" u sklopu Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica danas će organizovano doći ispred zgrade Vlade Federacije BiH, jer im ni nakon 20 dana od kada su u štrajku nisu ispunjeni ključni zahtjevi, odnosno isplaćena januarska i februarska plata za ovu godinu.

Da rudari dolaze na proteste, za "Nezavisne novine" je potvrdio Nedžad Duraković, predsjednik Sindikata pogona "Raspotočje", koji tvrdi da nadležni nisu ispunili nijedan od zahtjeva koje su tražili.

"Ništa se nije promijenilo, nisu ispunjeni zahtjevi za isplatu januarske i februarske plate. Tako da je neminovnost naša dalja reakcija i zato sutra idemo u organizaciju protesta pred zgradu Vlade Federacije BiH, sa početkom u 11 časova", rekao je Duraković.

Kazao je da je u prethodnih nekoliko dana bilo nekoliko sastanaka sa nadležnima, ali da su samo dobili usmena obećanja, koja na kraju nisu ispunjena, poput onog da će januarska plata biti isplaćena do petka, 22. marta.

"Približio se dan kada smo mi obećali i rudarima RMU Zenica i cijelom koncernu da ćemo doći na proteste ukoliko se naši zahtjevi ne ispune. U ovom trenutku nije realno da se ispune i prinuđeni smo da se okupimo mirno. Biće nas 300-350 koji ćemo doći da tražimo svoja prava", naveo je Duraković.

Podsjećanja radi, više od 600 rudara jamskog pogona "Raspotočje", jedinog preostalog takve vrste u sklopu RMU Zenica, u štrajku su od 6. marta.

Samo dio rudara, neophodan za najosnovnije održavanje, silazi u jamu, dok ostali ne žele nastaviti proizvodnju dok im se ne isplate navedene plate i topli obrok za januar 2024. godine. Zadnja plata koju su primili bila je ona za decembar 2023. godine.

"Nezavisne novine" pisale su i prethodnih dana o situaciji u RMU Zenica u kojem problemi traju godinu dana, tačnije od marta 2023. godine.

U tom periodu rudari su imali tri ključna zahtjeva, a pored zahtjeva za isplatu plata, još se traži reorganizacija rudnika (sistematizacija i reorganizacija radnih mjesta) i da se saopšti da li će RMU Zenica nastaviti sa radom i u budućnosti.

Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, kazao je da je činjenica da dvije plate radnicima nisu isplaćene, ali da je do problema došlo jer nije ispoštovan dogovor koji su postigli sa Sindikatom i upravom RMU Zenica.

"Tada smo dogovorili da se mora smanjiti broj zaposlenih sa preko 800 na neki optimalan broj. Dogovoreno je da se najmanje 150 radnika zbrine, a da se pojača proizvodnja. 'Elektroprivreda BiH' je od tada isplatila 41,2 miliona KM za Zenicu i zbrinuli smo 199 radnika, ali je nivo proizvodnje ostao na nivou od nekih 30 i nešto odsto, što je nedovoljno da se obezbijedi prihod za isplatu plata", pojasnio je Lakić.

On je rekao da u ovom trenutku "Elektroprivreda BiH" nema finansijske i pravne procedure da bi izvršila isplatu ove dvije plate, ali da se traže dalja rješenja.

"Rješenje smo pronašli u budžetu Federacije BiH. S obzirom na to da je procedura realizacije isplata iz budžeta drugačija u odnosu na 'Elektroprivredu', zato nam je bilo potrebno dodatnih 20 dana kako bi se usvojio program na Vladi FBiH, kako bi RMU Zenica uradio predradnje proceduralne prirode i da bismo isplatili te plate. Nažalost, to danas nije prihvaćeno od strane sindikata i ja razumijem i sindikalnu borbu. Ali, sigurni smo da ćemo doći do rješenja", pojasnio je Lakić.

Sanel Buljubašić, direktor "Elektroprivrede BiH", naveo je da mu je žao što još uvijek nisu postigli dogovor sa sindikatima.

"Moram još jednom da ponovim, u posljednjih pet mjeseci prihodi u RMU Zenica bili su tri miliona, a same plate su koštale 10,1 milion KM. Mi smo pomagali rudniku, ali u ovom trenutku zaista nismo u mogućnosti da isplatimo ove dvije plate. Ali, mi nastavljamo da razgovaramo", kazao je Buljubašić.

