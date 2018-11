Zlatna groznica trese Vareš: Pronađene rekordne količine zlata

SARAJEVO - Zlatna groznica nastavlja tresti Vareš. Prema pisanju stranih medija, u ovoj bh. opštini nedaleko od Sarajeva nalaze se rekordne količine plemenitog metala, piše Večernji list BiH.

Firma "Adriatic Metals" nastavila je s istraživanjem plemenitih metala u Varešu i došla do najboljih rezultata do sada, objavio je ovih dana austrijski list The West Australian.

Prema pisanju navedenog lista, “Adriatic Metals je nastavio s nevjerovatnim rezultatima iskopavanja u BiH.

Posljednji rezultati na presjeku od 24 metra pokazuju 8,6 grama zlata po toni i 332 grama srebra po toni.

Dodaje se kako je na presjeku od 42 metra pronađeno 14,1 odsto cinka, 8,4 odsto olova, 5,7 grama po toni zlata, 245 grama po toni srebra, 1,4 posto bakra i 34 posto barita u rupi od 222 metra u iskopištu Rupice.

"Ovo su najbolji rezultati kompanije dosad u BiH s dramatičnim učincima i pokazuju perspektivu plemenitih metala s dodatkom očitih mogućnosti kada je riječ o baznim metalima, piše ovaj list. Dalje navodi kako je riječ o izuzetnoj gustoći plemenitih metala. U avgustu ove godine firma je saopštila kako je dobila jednoglasno odobrenje lokalnog Vijeća za proširenje koncesije u Rupicama sjeverozapadno i jugozapadno, čime je otvoren dodatni teritorij za istraživanje i razvoj.

Vrijednost dionica ove firme se više nego utrostručila od izlaska na austrijsku burzu prije šest mjeseci, a ukupna tržišna kapitalizacija (vrijednost) firme danas je 82 miliona dolara.

Podsjećamo, načelnik opštine Vareš Zdravko Marošević još je ljetos izjavio kako mještanima te opštine pronalazak ruda, među kojima je i zlato, nije nepoznanica.

Objasnio je kako su i ranija istraživanja pokazala iste rezultate kao ona koja su rađena pod palicom australske kompanije, a to je da, uz cink, barut i olovo, u tim rudnicima ima i plemenitih metala.

Marošević je tada podsjetio kako firma "Adriatic Metals" u ovoj godini u istraživanja rude u Varešu ulaže 20 miliona maraka. Smatra kako postoji razlog za optimizam jer ne bi se ulagalo novac da ne postoji osnova za to. - Kompanija je izdvojila 20 miliona maraka koje mora potrošiti na istražne radnje.

Vrijednost istražnoga postupka daje nadu jer se novac ne ulaže, a da nema osnove za to. Nadamo se kako će Vareš postati jako rudarsko središte.

Poznavaoci kažu kako je ovo megaprojekt za BiH. Možemo samo zamisliti što će to značiti za jedan Vareš koji neće moći odgovoriti potrebama - smatra Marošević. Ako istraživanja urode plodom, Vareš bi mogao osigurati milione radnih mjesta.

