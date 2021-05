"Zlatna" viza za Dubai i za privrednike iz BiH

SARAJEVO, BEOGRAD, DUBAI - Privrednici zapadnog Balkana, a među njima i oni iz BiH, koji posluju i investiraju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), uskoro bi mogli lakše da dobiju "zlatnu", dugoročnu, vizu za ovu bliskoistočnu zemlju.

Dobijanjem "zlatnih" dugoročnih viza bi se olakšala putovanja privrednika iz BiH, ali i drugih zemalja zapadnog Balkana u UAE, a sve aktivnosti ove saradnje će ići, kako nam je potvrđeno, preko Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana, koji čine predsjednici Unije privrednih komora Albanije, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Srbije, Privredne komore Crne Gore i Privredne komore Kosova.

Naime pomoć pri dobijanju "zlatnih" viza za privrednike sa zapadnog Balkana dogovorena je na sastanku Marka Čadeža, predsjednika Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana (KIF ZB6), i Hamada Buamima, predsjednika Privredne komore Dubaija.

Čadež je, nakon sastanka održanog u ponedjeljak, izjavio da će Privredna komora Srbije predlagati Privrednoj komori Dubaija poslovne ljude sa zapadnog Balkana za takozvanu dugoročnu "zlatnu" boravišnu vizu.

"Mogućnost da brzo i bez velikih procedura ostvaruju svoje poslovne ideje i grade svoje poslove u Dubaiju, imaće, ne samo srpski, već i biznismeni iz celog regiona", kazao je Čadež.

On je tom prilikom pozvao kompanije iz regiona da se predstave na Svjetskoj izložbi u Dubaiju, koja će trajati od oktobra ove do kraja marta sljedeće godine, pod sloganom "Connecting minds, Creating the future".

Buamim je nakon sastanka kazao da se mnogo radi na saradnji privrednih komora Dubaija i zemalja zapadnog Balkana te da će se raditi na privlačenju više biznisa u Dubai kroz program "zlatne" vize.

"Time će se produbiti odnosi između Dubaija i cijelog Balkana te povezati naša dva regiona", rekao je Buamim.

O važnosti dugoročnih viza za privrednike u BiH za "Nezavisne" je govorio Ahmet Egrlić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, koji je istakao da lakše dobijanje "zlatnih" viza predstavlja važan korak za bh. privrednike, jer će u mnogo čemu olakšati putovanja između zemalja članica Komorskog investicionog foruma.

"To bi olakšalo putovanja, kontakte i doprinijeće većoj razmjeni informacija i poslovnih aktivnosti koje se već dešavaju ili će se tek desiti između regiona i Ujedinjenih Arapskih Emirata", rekao je Egrlić.

Istakao je da ovo svakako predstavlja napredak, kako za BiH, tako i za druge zemlje zapadnog Balkana.

Dodao je da Čadež, koji se trenutno nalazi u UAE, predstavlja Komorski investicioni forum zapadnog Balkana, koji se sastoji od ekonomija šest zemalja.

Na pitanje kada bi konkretno bh. privrednici mogli dobiti te prve "zlatne" dugoročne vize, Egrlić je rekao da je još rano o tome govoriti.

"Vidjećemo kako će se ovi razgovori odvijati. Vjerujem da će to sve ići brzo", naveo je predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH za "Nezavisne".

Dodao je da će sve aktivnosti, kada je riječ o "zlatnim" vizama, ići preko Komorskog investicionog foruma.

"U svakom slučaju, podjednaku ulogu treba da imaju i privredne komore ovih zemalja, ali i Komorski investicioni forum", naglasio je Egrlić.