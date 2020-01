BANJALUKA - Da je znanje jedina granica digitalnog prostranstva, svjedoče i dame programeri - ravnopravne članice uspješnog tima domaće IT kompanije DWELT.

Prema istraživanjima agencija za posredovanje u zapošljavanju, među najtraženijim i najplaćenijim zanimanjima su ona u sektoru informacionih tehnologija.

U ovom rastućem sektoru, koji obezbjeđuje odlične uslove rada, potreba za stručnjacima u kontinuitetu raste te je radno tržište u deficitu kada su u pitanju ova znanja i vještine. Statistika kaže da je tako i kod nas, ali i u Evropskoj uniji.

Kada se govori o zanimanjima u IT sektoru, često ih svrstavamo u "ladicu muških zanimanja", no i tu je statistika slična sa evropskom, gdje žene čine svega 30 odsto zaposlenih u ovom sektoru.

A, o ovim geografskim granicama, IT stručnjaci ne razmišljaju, njima je digitalno prostranstvo, inostranstvo dovelo u njihove svakodnevne alatke - računare. Svjedoči to Sofija Krneta, koja je u digitalni svijet ušla bezazleno, kroz igrice.

Ubrzo je shvatila da neke školske zadatke može da uradi brže služeći se računarskim programima. Možda to i ne čudi s obzirom na podršku - naime otac joj se bavi programiranjem pa je bio tu kada su zadaci bili preteški, a rješenja se činila nemogućim.

Danas je Sofija Krneta student interdiscipliranih doktorskih studija u Beogradu, na smjeru vještačka inteligencija. Sofija ima 25 godina, radila je dvije godine kao IT konsultant, tri godine kao programer, paralelno bila saradnik na Fakultetu za oblasti internet tehnologija, mašinskog učenja i poslovne inteligencije.

Završila je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka - smjer Informacioni sistemi u Beogradu. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske ju je 2014. godine proglasilo za najboljeg mladog istraživača prvog ciklusa studija u oblasti informacionih tehnologija. Doktorske studije finansira njen poslodavac, svjestan da je to jedina karta u klubu najboljih na globalnom nivou.

RJEŠENJA: "Zaposlena sam u DWELT-u, IT firmi koja razvija softverska rješenja za upravljanje energijom, gdje sam po holocrasy strukturi član kruga koji se bavi web-programiranjem, ali kao i ostali zaposleni, učestvujem u svim djelovima razvoja Platforme X - softverskog proizvoda kompanije, od inicijalnog kreiranja proizvoda u skladu sa svjetskim trendovima i najboljim praksama, do modelovanja baze, programiranja servisa do same analize ponašanja korisnika i korištenja tih metrika za poboljšavanje proizvoda", navodi Sofija Krneta za "Nezavisne novine".

Ipak, kako dodaje, najviše je fokusirana na razvoj algoritma za predviđanje potrošnje električne energije, gdje koleginica Jovana Forcan i ona, koristeći istorijske podatke, otkrivaju zakonitosti u potrošnji struje i koriste te zakonitosti da predvide buduću potrošnju.

"Naš posao uglavnom se fokusira na analizu podataka i primjenu statističkih metoda nad podacima s ciljem kreiranja regresionih modela (modela koji predviđaju numeričke vrijednosti) i modela vremenskih serija (uočavanje trendova kroz vrijeme). Naš model trenutno uspješno predviđa potrošnju nekih korisnika sa greškom manjom od devet odsto, na što smo ponosne, jer smo vidjeli da velike svjetske kompanije s ponosom ističu grešku od deset odsto", kaže Krneta.

Ona najviše kao motivaciju doživljava slobodu da se "igra" podacima i funkcionalnostima.

Ovaj posao, kako dodaje, ima svoju kreativnu stranu, koja može da donese sjajna rješenja, ali samo ako oni kao programeri imaju slobodu da predlože, probaju i implementiraju nove tehnologije, nove funkcionalnosti, nove pristupe.

"Kada preuzmem na sebe inicijativu za neku ideju, osjećam odgovornost i motivaciju da dam svoj doprinos. U DWELT-u stvarno imamo punu podršku da radimo nove stvari. To je bio i jedan od razloga zašto sam upisala doktorske studije - shvatila sam da mi je potrebna akademska podrška i usmjeravanje mentora da bih bila u toku sa State-of-the-art pristupima mašinskom učenju, vještačkoj i poslovnoj inteligenciji", pojašnjava Krneta.

PLANOVI: Dodaje da se i u budućnosti vidi u ovoj industriji.

"Dokle god postoji nešto što računari mogu da rade i zaključe, a da mi nismo u stanju kao ljudi da to procesiramo, vidim sebe u ovoj industriji. Akademski, željela bih da objavim nekoliko radova u ovoj oblasti i da doktoriram u oblasti primjene vještačke inteligencije", ističe Krneta.

Poslovno, ona bi voljela da postane ekspert u oblasti predviđanja nad podacima potrošnje vode, struje i drugih vrsta energije.

"Mi smo, kao programeri, ti koji znanje stručnjaka pretvaraju u automatizovan proces kontrole. Kada jednom naučite da posmatrate stvari tako da se uvijek pitate kako to u pozadini funkcioniše, svaki drugi posao se čini dosadnim", napominje Krneta.

U DWELT-u, IT firmi koja kreira vlastiti softverski proizvod Platformu X, za koju interesovanje pokazuju i velike svjetske kompanije iz energetskog sektora, ima više od 20 zaposlenih. Prosjek godina rada u IT-u je više od sedam, najiskusniji programer ima više od 25 godina iskustva u razvoju, projektovanju i implementaciji složenih softverskih rješenja, a na spisku zaposlenih su i dva junior programera.

Od prošle godine u DWELT-ovoj ekipi programera je i Jovana Forcan, koja je završila master studije - smjer matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci i master studije - smjer informatika, na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, gdje već dvije godine radi kao asistent.

Jovana je student doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smjer informatika.

"Kompanija DWELT mi je pružila jedinstvenu priliku da aktivno iskoristim svoja stečena znanja iz matematike i informatike te da se dodatno usavršim i budem u toku sa najnovijim informatičkim tehnologijama. Rukovodstvo kompanije mi je omogućilo da radim u struci, ali i da istovremeno završavam obaveze u vezi sa doktorskim studijama, na čemu sam im neizmjerno zahvalna", kaže Jovana, koja radi na poziciji Data Scientist, a bavi se obradom podataka, statističkim analizama i prognozama potrošnje električne energije. Ona smatra da informatički sektor u Republici Srpskoj aktivno prati svjetske trendove i da omogućava mladim ljudima da rade na najvišem tehnološkom nivou.

Ovome svakako doprinose kompanije koje ulažu u razvoj najsavremenijih informatičkih tehnologija i znanja svojih kadrova, kao što je to kompanija DWELT. Za Jovanu, trajni odlazak u inostranstvo nije opcija, ali bilo koja vrsta kratkotrajnog boravka, u cilju stručnog usavršavanja na preporuku kompanije ili Univerziteta, svakako joj je interesantna.

Slično razmišlja i Zorana Štaka, koja je na master studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Njena je preporuka, posebno studentima, da jedno vrijeme provedu u inostranstvu, kako bi, kada se vrate, bili inspirisani i motivisani da primijene najbolje prakse u svojoj sredini. Upravo time trenutno se bavi Zorana.

"U DWELT-u radimo na razvoju inovativnih rješenja koja su svjetskog ranga i uvijek nastojimo da u rješenja implementiramo i najnovija naučna dostignuća na određenim poljima. Trenutno radimo na nekoliko projekata, od kojih bih izdvojila softver za digitalnu transformaciju u energetskom sektoru. Sveobuhvatno i jedinstveno rješenje za potrebe energetskih kompanija je vlastiti proizvod DWELT-a - Platforma X - pa mi je izuzetno zadovoljstvo da radim na njenom razvoju", ističe Zorana.

USAVRŠAVANJE: Da biste bili kompetitivni stručnjak, to iziskuje cjeloživotno učenje i usavršavanje. Želja za tim kod Zorane je uvijek bila izazov. Brzi razvoj tehnologije, posebno vještačke inteligencije, kaže ona, omogućava da kompjuteri svakim danom rade sve više stvari bolje od ljudi. U tako dinamičnoj sredini čovjek mora pažljivo da bira svoje zanimanje i stalno stiče nove vještine.

"Čak ni nama softverskim inženjerima nije garantovano da ćemo uvijek imati posla. Za mene je bitno da, pored tehničkog znanja, ovladam i vještinama kao što su rješavanje kompleksnih problema, kritičko razmišljanje i kreativnost. Upravo ovo mi omogućava kombinacija studiranja master studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i rada u DWELT-u", zaključuje Zorana Štaka.

Na pitanja o rodnoj razlici i statistici naše sagovornice se osmjehuju i odgovaraju da "ambijent u kancelariji najbolje opisuje vrijeme Svjetskog prvenstva u košarci, koje su ispratili svi zajedno uz dobro ohlađeno pivo".