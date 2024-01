Zoran Tegeltija uručio Edinu Forti digitalni potpis

SARAJEVO – Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, danas je u Sarajevu uručio digitalni kvalifikovani potpis Edinu Forti, ministru komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

Tegeltija je rekao novinarima da je UIO zainteresovana za sve oblike saradnje sa građanima kako bi svi procesi bili digitalizovani jer se kroz digitalizaciju smanjuju procesi.

"Ovim bi štedili vrijeme i imali veću bezbjednost u razmjeni podataka. Na primjer, ako bi skratili transport robe od skladišta do kupca za tri časa, isto je kao i da je smanji carina toj robi za dva odsto. Spremni smo da smanjim procese i omogućimo bolje uslove i pojeftinjenje robe, kao i razmjenu podataka", naglasio je Tegeltija.

Dodao je da je cilj UIO BiH da svi sa kojima rade ne gube vrijeme na ono što se može brže i jednostavnije uraditi.

"Mi smo 2021. godine dobili ovlaštenje da budemo ovlašteni izdavač ovih sertifikata, nakon čega smo završili veliki posao, te se sada radi na njihovom izdavanju i za male poreske obveznike. Proces digitalizacije se mora definisati i kroz budžete i očekujemo podršku za to od Savjeta ministara", istakao je Tegeltija.

Forto je kazao da od četvrtka neće više nijedan papir potpisivati u ministarstvu, te da se nada da će se tokom godine sve rješavati preko veba i telefona.

"Ovo radi cijela Evropa, tako da je to veliki iskorak za BiH. Srbija je jedan od predvodnika digitalizacije u regiji. Ovo je početak digitalne odiseje. Pozivam sve da se priključe naporu da se tamo gdje je moguće, odreknu prikupljanja nepotrebnih papira", rekao je Forto.

Istakao je da će u Kantonu Sarajevo biti donesen zakon koji će narediti svim ustanovama u ovom kantonu da se priključe digitalnoj transformaciji.

Svjetlana Perković, pomoćnik direktora UIO BiH, navela je da poreski obveznici koji do sada nisu predali zahtjev za elektronsko poslovanje to mogu da urade do 31. januara.

"Nakon ovog datuma, UIO će onda morati da primijeni određene sankcije za one koji to nisu uradili. Pozivam sve obveznike indirektnih poreza koji nisu ovo uradili da podnesu zahtjev za digitalnu karticu, jer neće moći predate februarsku PDV prijavu klasičnim putem", objasnila je Perkovićeva.

Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) rekao je da su kao institucija 3. novembra prošle godine osigurali certifikate za digitalno potpisivanje za svoje zaposlene koji su ovlašteni za potpisivanje akata iz njihove nadležnosti.

"Ovim korakom omogućeno je elektronsko slanje akata u budućnosti, kao i potpisivanje razmjene podataka između institucija pomoću kvalificiranog digitalnog potpisa. Certifikati su dostavljeni od strane UINO BIH, državne institucije akreditirane za izdavanje certifikata za digitalno potpisivanje pravnim licima, upisane u registar ovjerilaca pri Ministarstvu prometa i komunikacija BiH", naveli su iz IDDEEA.

Kazali su da su ovim postali predvodnik u primjeni najnovijih sigurnosnih tehnologija za digitalno potpisivanje dokumenata.

"Već nekoliko mjeseci smo uspješno primjenjivali ovo rješenje, čime smo unaprijedili efikasnost naših procesa i omogućili građanima jednostavniji pristup uslugama”, kazao je Badnjević.

