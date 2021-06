Ðurović: Letovi iz Beograda za Tivat i Podgoricu gotovo popunjeni

PODGORICA - Letovi iz Beograda za Tivat i Podgoricu su gotovo sto odsto popunjeni, izjavio je član Borda direktora Air Montenegro Goran Ðurović i dodao da su zadovoljni početkom rada novog nacionalnog avio-prevoznika.

"Gotovo sa sto odsto popunjenosti lete ovih dana jer je ogromno interesovanje za Crnu Goru. Sezona je odlično krenula i mislim da će veći problem biiti kako smjestiti sve te turiste nego da li će oni doći", rekao je Ðurović gostujći u Jutarnjem programu TVCG.

Ðurović je pojasnio da nova crnogorska avio-kompanija "To Montenegro" i građani nisu na gubitku zbog praznog aviona koji je letio iz Ciriha, o kom su mediji izvještavali, jer je to platio biznismen koji je kupio čarter let.

Riječ je, kazao je, o izvjesnom Sulejmanu Gaziću koji ima u Cirihu turističku kompaniju i koji je izrazio želju za čarter letovima do kraja godine.

"Nismo bili toliko ludi da letimo prazni i da trošak snose građani. U najavi je bilo 117 punika koji će krenuti iz podgorice i 40 putnika koji će se vratiti iz Ciriha. Međutim, iz ne znam kojeg razloga nije bilo ni jednog putnika. Mi smo uradili rotaciju, što ćemo i uraditi svaki put profesionalno, a mi želimo Sulejmanu da napravi dobar posao. Možda se desio neki propust, čovjek nije izgledao previše zabrinuto", objasnio je Ðurović.