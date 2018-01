2018. Austriji donijela veće plate i penzije

Nova godina donijela je u Austriji povećanje plata, penzija, kao i dječijeg dodatka.

Povećanje plate za zaposlene ove godine je iznad planirane stope inflacije od 1,7 odsto.

Najbolje su prošli zaposleni u metalskom sektoru, kojima je plata povećana za tri odsto, a državni službenici dobijaju veće plate za 2,33 procenata.

Povećanje plata u trgovini iznosi između 2,35 i 2,6 odsto, a penzije rastu za 2,2 odsto.

Zaposleni u metalsko-tehničkoj industriji dobiće retroaktivno sa 1. novembrom uvećana primanja za tri odsto.

U trgovini početna plata od 1..januara povećana je na 1.636 evra bruto.

Kada je riječ o penzijama, one do 1.500 evra povećane su za 2,2 odsto. Primaoci penzija između 1.500 i 2.000 evra dobiće mjesečni "paušal" u visini od 33 evra, a kod viših penzija do 3.355 evra povećanje iznosi 1,6 odsto. Iznad te sume povećanje se linearno smanjuje, a ko prima penziju višu od 4.980 evra neće dobiti nikakvo povećanje.

Nova godina donosi i povećanje dečijeg dodatka za 1,9 odsto.

Dječiji dodatak sada iznosi od rođenja djeteta 114 evra mjesečno, od treće godine deteta 121,90 evra, a od 10 godine 141,50 evra, te od 19. godine 165,10 evra.