“Addiko Blic gotovinski kredit – odobren za svega 30 minuta!”, slogan je nove marketinške kampanje za promociju brzih gotovinskih kredita Addiko banke. Vodeći se rezultatima istraživanja zadovoljstva klijenata i njihovih očekivanja, Addiko banka je značajno skratila proceduru odobrenja kredita, tako da je period odobrenja Addiko Blic gotovinskog kredita smanjen na 30 minuta.

"Jasno i direktno bankarstvo podrazumijeva jednostavne proizvode koji su u potpunosti usklađeni sa realnim potrebama klijenata. Da bismo što kvalitetnije identifikovali te potrebe i očekivanja naših klijenata, kontinuirano vršimo različita istraživanja tržišta kako bi naši proizvodi bili što adekvatniji, a naši klijenti što zadovoljniji", istakla je Belma Sekavić - Bandić, član Uprave Addiko Bank d.d. Sarajevo, te dodala da je odobrenje kredita uz samo jednu posjetu banci nastalo kao odgovor na iskazana očekivanja klijenata.

"Želimo našim klijentima olakšati početak nove godine, s kojom dolaze i novi troškovi, te smo im omogućili da do sredstava dođu uz samo jednu posjetu banci. Dodatno smo optimizirali procese, nastojeći vrijeme odobrenja kredita maksimalno skratiti. Rezultat toga je Addiko Blic gotovinski kredit koji se odobrava za svega 30 minuta, na šta smo zaista veoma ponosni", naglasio je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka i dodao da Addiko banka kontinuirano radi na poboljšanju svoje ponude.

Addiko Blic gotovinski kredit moguće je ugovoriti u maksimalnom iznosu do 50.000 KM i uz maksimalan period otplate do 10 godina, a sve to uz zaista unaprjeđene procese koji omogućavaju brzo odobrenje kredita. Addiko banka omogućava klijentima i dodatnu pogodnost u vidu odabira datuma dospijeća kredita 1.,10.,20. ili 25. u mjesecu, kako bi otplata bila prilagođena vlastitim mogućnostima svakog klijenta.

Više informacija o Addiko kreditnoj ponudi, kao i ostale informacije o Banci i njenim proizvodima i uslugama, potražite na www.addiko.ba ili u bilo kojoj od 71 poslovnice Addiko banke u BiH.