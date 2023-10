Agenciji Via Media nagrađena na Golden Drum festivalu

SARAJEVO - Titula agencije godine u Adriatic regiji na prestižnom ovogodišnjem festivalu Golden Drum u Portorožu pripala je agenciji Via Media. Ovo je ujedno dosad najznačajnije priznanje ikada dodijeljeno nezavisnoj marketing agenciji u Bosni i Hercegovini.

Golden Drum festival predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u Evropi, a istovremeno je i jedan od sedam najprestižnijih festivala kreativnosti na globalnom nivou. Ove godine su svoje radove prijavile agencije iz čak 29 zemalja, a više od 950 prijava na konkurs premašilo je sve ranije rekorde.

Pažljivo odabrani radovi regionalnih kreativnih agencija, predstavljajući najbolje od najboljih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije bili su u konkurenciji za titulu "Adriatic Agency of the Year." Žiri sastavljen od stručnjaka iz cijelog svijeta, postavio je izuzetno stroge kriterije za ovu kategoriju, budući da je to najznačajnija nagrada u regiji, koja ima veliku važnost za rangiranje agencija u kreativnom sektoru.

„Bosna i Hercegovina je poznata po raznim stvarima, osim po advertajzingu, a sada je zahvaljujući neovisnoj agenciji dospjela na mapu evropske kreativne industrije. Ovo je izuzetan trenutak za sve nas u agenciji Via Media i želim se zahvaliti svim članovima tima na njihovom predanom radu. Golden Drum festival nam je donio i druge vrijedne nagrade na koje smo također ponosni. Ipak, posebno nas raduje priznanje za kampanju "U Bingu sam izazov" koja je osvojila srebro u kategoriji Creative Effectiveness, Profit kao i srebro u kategoriji Activation, Live Activation, dok smo osvojili treće mjesto u kategoriji Content, Cross-Platfrom Storytelling“, rekao je Haris Mujanović, CEO Via Media.

Pored ovih nagrada, agencija Via Media je u ukupnom poretku osvojila treće mjesto kao Digital Agency of the Year, četvrto mjesto kao Independent Agency of the Year i sedmo mjesto kao Production Agency of the Year.

