Air Serbia i Aerodrom Mostar blizu dogovora

MOSTAR - Aerodrom Mostar i Air Serbia pregovaraju o potencijalnom uvođenju letova iz Beograda, a dogovor je navodno blizu.

"Radimo na tome da osiguramo letove za Beograd s velikim brojem frekvencija pod povoljnim uvjetima. Blizu smo dogovora, ali sve ovisi o raspoloživim kapacitetima zrakoplova. Dosta smo ograničeni tko može letjeti u Mostar jer aerodrom ima dosta ograničenja kada su u pitanju polijetanja i slijetanja, tako da ne možemo sa svima pregovarati", rekao je generalni direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel, piše Ex-Yu Aviation News, prenosi Akta.ba.

Air Serbia trenutno održava operacije za Sarajevo i Banjaluku u Bosni i Hercegovini.

"Već letimo na petnaest odredišta u bivšoj Jugoslaviji. To je više od bilo koje druge avio kompanije. Nastavićemo dodavati frekvencije svim zemljama jer nam one takođe osiguravaju protok putnika za povezne letove, posebno za naše dugolinijske operacije", izjavio je ranije ove godine, izvršni direktor Air Serbia, Jiri Marek.

Croatia Airlines trenutno je jedini prevoznik koji ima cjelogodišnje letove za Mostar, a nakon više od tri godine obnovio je svoju liniju za Zagreb početkom 2023. godine. Mostarski aerodrom prošle sedmice je raspisao tender za dodjelu subvencija za održavanje zagrebačke linije, a očekuje se da će glavni ponuđač biti Croatia Airlines.

Redovne letove između Beograda i Mostara prvi put je 15. marta, 1962. uspostavio JAT, a letovi su postojali tokom sljedećih decenija. Ruta je u početku služila lokalnom stanovništvu, ali je od 1980-ih postala popularna među transfernim putnicima koji su putovali u vjerske svrhe kako bi posjetili Međugorje.

Sam JAT je prodavao posebne pakete za Mostar za hodočasnike na tržištima uključujući Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo pa sve do Filipina.

Kako se Jugoslavija počela raspadati, usluge su prekinute.

JAT-ov posljednji let na toj ruti, koji je ujedno bio i posljednji komercijalni let između dva grada do danas, obavljen je 23.novembra 1991.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.