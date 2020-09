Akcizna politika ključna za suzbijanje šverca cigareta

BANJALUKA - Uprava za indirektno oporezivanje BiH od početka akcije "Stop švercu", koja je imala poseban naglasak na prijavljivanje nezakonite prodaje duvana i duvanskih prerađevina, oduzela je 743 kilograma duvana i 28.751 kutiju cigareta, ukupne vrijednosti preko 250.000 KM, međutim distributeri, iako podržavaju ovu akciju, kažu da je ona kap u moru s obzirom na to da udio crnog tržišta duvana u BiH iznosi oko 56 odsto.

Bosna i Hercegovina prednjači kada je riječ o crnom tržištu duhana i duhanskih proizvoda i zbog toga trpe svi, i javni prihodi, a samim tim i građani. Da akcija ne završi kao kap u moru, potrebno je da ona bude kontinuirana i sveobuhvatna i da na tome rade sve agencije i organizacije nadležne za suzbijanje crnog tržišta kako bi se novac iz ilegalnih počeo vraćati u legalne tokove", rekla je Zinaida Babović, menadžer korporativnih poslova i komunikacija u "Japan Tobacco Internationalu" (JTI) za Bosnu i Hercegovinu, dodajući da je, prema određenim procjenama, dio crnog tržišta duvana 56 odsto.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH naglašavaju da su samo u mjesec i po dana kampanje "Stop švercu" na otvorenu liniju UIO stigla 182 poziva, dok su u cijeloj prošloj godini na tu liniju stigla ukupno 223 poziva.

"Svaki poziv se detaljno ispita i gdje god postoji osnova, planiraju se i izvedu aktivnosti na terenu, pa su do sada oduzete određene količine duvana i cigareta koje su se prodavale bez toga da su bile obilježene akciznim markicama UIO", saopštili su juče iz UIO.

Distributeri u Bosni i Hercegovini naglašavaju i to da je jedan od osnovnih problema rasta crnog tržišta pogrešna akcizna politika s obzirom na to da je BiH, iako nije članica EU, bez ikakve potrebe insistirala na usaglašavanju akciza sa minimalnim akcizama u Evropi. Recimo, BiH je 2019. godine dostigla nivo minimalne akcize u Evropskoj uniji iako mnoge zemlje, kada su postale članice EU, to nisu uradile, već su imale određeni rok za prilagođavanje.

"Rezultat takve politike je ono što mi imamo danas, a to je da su se građani okrenuli alternativnim nepouzdanim izvorima i očigledno je to postao unosan biznis", kazala je Babovićeva.

I u kompaniji "British American Tobacco" (BAT) naglašavaju da je akcija UIO dobra i da su zadovoljni kampanjom, ali isto tako naglašavaju da država gubi ogromne prihode s obzirom na to da su oni koji redovno plaćaju poreze onemogućeni da rade svoj posao na adekvatan način, jer je crno tržište izuzetno veliko.

"U budućnosti treba oprezno razmišljati o politici oporezivanja duvanskih proizvoda budući da je u posljednjih pet godina došlo do značajnog porasta crnog tržišta zbog neprimjerenog rasta poreskog opterećenja. Uvjereni smo da država svojim mjerama poreske politike, kao i kvalitetnom koordinacijom svih inspekcijskih tijela, može suzbiti crno tržište u nekoliko narednih godina", rekli su nam u BAT-u.