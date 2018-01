Ako nemate bitcoine, zaboravite kupovinu

Trgovanje kriptovalutama sve više uzima maha, a investiranje u neku od virtuelnih valuta postao je unosan biznis.

Koliko su popularne kriptovalute svjedoči i fotografija na društevnim mrežama, gdje je oglašena prodaja Lamburginija, ali samo za one koji posjeduju neku od kriptovaluta.

Na parkingu jednog hotela parkiran je ovaj luksuzni automobil, a na njemu su istaknute cijene u trenutno najpopularnijim i najtrgovanijim kriptovalutama.

Da biste priuštili ovaj automobil potrebno je da posjedujete 48 bitcoina ili 545 etereuma. Takođe možete ga platiti sa litkoinima, riplom ili tronom.

Međutim, postoje i oni koji kriptovalute ne posmatraju blagonaklono i kao valutu budućnosti.

Mnogi predviđaju da su kriptovalute balon koji samo što nije eksplodirao. Zbog toga Južna Koreja planira da zakonom potpuno zabrani kriptovalute, kao što je bitcoin, zbog zabrinutosti koju izazivaju virtuelne valute.

Kina, koja je prva počela da uvodi mjere prema toj industriji prošle godine, povećava ogrančenja trgovanja kripto-valutama, posebno onlajn platformi i mobilnih aplikcija koje nude usluge berzanskog tipa.

Sve ovo je dovelo je do turbulencija na tržištu kriptovaluta i do toga da se vrijednost kriptovaluta gotovo prepolovi prethodnih dana.

Lambo for sale in the hotel parking lot. “Crypto only.” Good luck, Buddy.

475K $XRP? LMAO! #btcmiami #tnabc #bitcoin #xrpthestandard pic.twitter.com/U65VWHkuJT