Aleks Činek za "Nezavisne": Lijepo je stvoriti nešto što zadire izvan svijeta koji poznajemo

​Prvi pogled na djela britanskog umjetnika Aleksa Čineka daje osjećaj da je umjetnost jača od fizike i da je odavno prevazišla sve granice mašte.

Zahvaljujući ovom umjetniku rađaju se jedinstvene skulpture koje prkose logici i protivrječe zakonima fizike. One plutaju u vazduhu, spuštaju se naopako, uvrnute su ili su fasade naprosto otkopčane rajsferšlusom.

Upravo to je slučaj na posljednjem djelu koje je protekle sedmice prikazano na "Milan Design Week 2019" u okviru izložbe "IQOS World revealed by Alex Chinneck", u italijanskoj prijestonci mode, gdje je Činek predstavio svoja tri djela.

Ujedinjujući umjetnost, arhitekturu, teatar i inženjering Činek je pomjerio granice skulpture i materijala u sinergiji.

U razgovoru za "Nezavisne" umjetnik je govorio o svojim djelima, njihovom nastajanju kao i o umjetnosti koju je danas jako teško dotaći.

NN: Odakle je došla ideja da pokrenete saradnju sa kompanijom "Philip Morris"?

ČINEK: Došla je upravo od "Philip Morrisa", ali tačnije od IQOS brenda. Pozvan sam u Milano prije dva mjeseca da dođem i vidim prostor. Potom su me ohrabrili da stvorim umjetničko djelo za jedno intenzivno iskustvo kao što je "Milan Design Week 2019". Potom sam to odlučio uraditi kroz seriju umjetničkih djela, gdje tematski i vizuelno pristupam ljudima manipulišući prostorom. Tako da je to za mene bila vrlo lijepa pozivnica i prilika. Dizajnirati i stvoriti umjetničko djelo za "Milan Design Week" je divno, jer je u pitanju briljantna publika. A ja sam veoma uzbuđen što sam dobio priliku da stvorim tri veoma ambiciozna umjetnička djela.

NN: Rekli ste da ste stvorili djela za "Milan Design Week", što automatski znači da ona imaju svoj rok trajanja. Da li je upravo to prednost ili nedostatak?

ČINEK: Da, upravu ste. Ova djela će biti tu samo sedam dana i potom se sklanjaju. Rekao bih da je to određena prednost. Upravo ovaj koncept ima sjajnu publiku i prema nekim procjenama, moja djela bi trebalo da vidi oko 100.000 ljudi. I to mi odgovara, jer sam im na određen način pružio ekskluzivu u smislu da su nagrađeni što su prisustvovali izložbi "IQOS World revealed by Alex Chinneck". Ona je kratkog vijeka i neće se više ponoviti, a ostaće zabilježena samo na fotografijama.

NN: Vi i IQOS kroz ovu izložbu nudite svijetu neku novu dimenziju, novo iskustvo. Koliko je teško danas prići ljudima iz druge perspektive.

ČINEK: Vrlo teško. Mislim da je jedna od bitnih stavki stvari koje moj rad ima opipljivost. Znate, oni su nešto veliko. Ovdje imate zid koji se otkopčava, nagnut ustranu. Mislim da ljudi sve više dobijaju iskustva na ekranima, no ja im pokušavam kroz svoja djela ponuditi nešto fizički moćno, intenzivno i interaktivno, tako da na taj način pokušavam transformisati to svakodnevno iskustvo. Kada razmišljamo o IQOS-u, mi ne govorimo da je ovo alternativni svijet. Samo pokušavamo naglasiti da obojena svjetlost ima beskonačne kvalitete i nezavršenost, i da se ona ne može ugušiti. Izgleda kao da se može nastaviti u nedogled. To je prilično lijepo, pozitivno i razigrano.

NN: Da li bi se Vaš rajsferšlus mogao poistovjetiti sa ulaskom u nešto novo, neku novu dimenziju?

ČINEK: Da, apsolutno. Postoji moćan kontrast između stare zgrade, i svježeg, novog futurističkog izgleda svjetlosti, kao i postavki unutar zgrade. Sve to ima istu nit. Otvor u podu izgleda kao neki industrijski pod, ali postoji nešto ispod toga. Otkrivate nešto drugo. Lijepo je stvoriti ovakvu naraciju, osjećaj Alise u zemlji čuda, osjećaj da postoji nešto nakon svijeta koji mi poznajemo, i pomalo je kao sanjarenje, znate. Postoji momenat bijega i jednostavnosti, i nade i optimizma, i mislim da umjetnost ima tu kvalitetu. Ovo je vrlo uzbudljivo za mene i moj tim jer nikada ranije nismo koristili tehnologiju ili svjetlost. Nismo čak ni razmišljali previše apstraktno, tako da mislim da je ovo nova teritorija.

NN: Kakva je Vaša lična "velika slika" kada je riječ o saradnji umjetnosti i globalnih kompanija?

ČINEK: Pa, mislim da je uopšte nemam. Mislim da su umjetnici uvijek imali patrone, ja ih nikada tako nisam vidio. Vidio sam ih kao partnere. Neupitno, podrška i entuzijazam su ključni. Mislim da je to dobra stvar. Volim stvarati umjetnost i mislim da je ova instalacija pozitivna i da je bila moguća samo uz pomoć partnerstva sa IQOS-om, tako da je to dobra stvar, i mislim da je vrlo pozitivna stvar, definitivno za mene, a nadam se i za ljude koji su ovdje. Volim misliti da je bilo pozitivno i za IQOS.

IQOS: Sinergija nauke i tehnologije

​Kompanija "Philip Morris", najpoznatiji svjetski proizvođač cigareta, radi na budućnosti bez duvanskog dima. Iako je ovakva vizija budućnosti neočekivana za jednu duvansku kompaniju, u "Philip Morrisu" naglašavaju da su svjesni promjena u društvu, koji zahtijevaju nove načine razmišljanja i života.

Dio toga je i činjenica da sve veći broj punoljetnih pušača želi da nastavi da uživa u duvanu, ali sa što manje štetnih efekata koje pušenje nosi sa sobom.

Ovaj uređaj je do sada pušten na skoro 40 tržišta i već je oko šest miliona odraslih pušača prešlo sa tradicionalnih cigareta na IQOS.

"San nam je bio stvoriti bolju alternativu za pušače, a IQOS je pretvorio taj san u stvarnost; radi se o revoluciji za 1,1 milijardu pušača", istakao je Frederik de Vilde, predsjednik "Phillip Morris Internationala" za regiju Evrope.

IQOS 3 i IQOS 3 MULTI donose znatno poboljšanje i inovaciju te predstavljaju još jedan korak ka nastojanju da svi muškarci i žene koji bi inače nastavili pušiti pređu na bezdimne alternative.

Ovaj proizvod je rezultat istraživanja na kojima je duže od decenije radilo više stotina vrhunskih naučnika, a čija je glavna karakteristika upravo to da nema duvanskog dima, koji je zapravo najveći krivac za štetne efekte kada je pušenje klasičnih cigareta u pitanju.

U jednoj od najsavremenijih, čak i po zapadnim standardima, fabrika u Bolonji, koju je "Philip Morris" izgradio samo za proizvodnju duvanskih patrona koje se koriste uz IQOS, a u koju je uloženo više od milijardu evra, vrhunska tehnologija se sreće s rigoroznim higijenskim zahtjevima. IQOS samo zagrijava duvanske patrone, ne gori, pa samim tim nema ni vatre, dima, katrana ni pepela. Aerosol, tj. duvanska para koja se stvara korištenjem IQOS uređaja, u prosjeku sadrži 90 do 95% manje štetnih i potencijalno štetnih supstanci u poređenju sa dimom koji nastaje kao rezultat pušenja tradicionalnih cigareta.