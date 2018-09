Amerikanci zbog reklame uništavaju "NIKE" proizvode

Američki proizvođač sportske opreme Nike obilježio je 30. godišnjicu svog slogana “Just Do It” novom reklamom u kojoj je glavni lik bivši NFL igrač Colin Kaepernick, čime su izazvali proteste dijela američke javnosti, ali i predsjednika SAD-a Donalda Trampa, piše BBC. Ti protesti imali su direktan uticaj i na tržišnu vrijednost Nikea čije su akcije juče zabilježile pad od 3,2 odsto.

Sporni poster Nike-a prikazuje Kaepernicka koji gledadirektno u kameru, dok na dnu fotografije stoji poruka “Vjeruj u nešto. Čak i ako to znači žrtvovati sve”. Tom reklamom Nike je očito aludirao na sada već slavni potez bivšeg kvoterbeka “San Francisco 49ersa” koji je prije dvije godine u znak protesta protiv policijskog nasilja nad Afroamerikancima ostao da sjedi za vrijeme pjevanja američke himne prije početka utakmice.Njegov potez navijači i veliki dio američke javnosti dočekali su na nož, dok su kolege sportisti uglavnom podržali njegov protest. Iako je sam Kaepernick napustio klub krajem 2016. (i otada kao slobodni igrač nije našao novi), drugi NFL igrači slijedili su njegov primjer 2017. te su za vrijeme himne klečali ili sjedeli. To je tada uzrujalo Donalda Trampa koji je igrače optužio za nepoštovanje države, zastave i himne te ih je nazvao “ku***nim sinovima” i tražio njihovo izbacivanje iz klubova.

Očekivano, američki predsjednik nije oduševljen Nike-ovom reklamom te je osudio kompaniju:

“Poruka koju Nike šalje je užasna! Možda ima razlog zašto to rade, ali namjera poruke je grozna. Takve poruke ne bi trebalo slati”, rekao je Trump.

U Nike-u, s druge strane, ne smatraju da su učinili nešto pogrešno.

“Vjerujemo da je Colin jedan od najinspirativnijih sportista ove generacije koji je iskoristio moć sporta da pomogne svijetu da napreduje”, rekao je Gino Fisanotti, Nike-ov potpredsjednik za brendiranje za Sjevernu Ameriku.

Osim Trampa, odabir Kaepernicka za lice Nikeove kampanje opet je digao na noge i američke konzervativce, a kako bi pokazali šta misle o njemu i Nikeovoj podršci njegovog protesta, počeli su antikampanju s heštegovima #BoycottNike i #JustBurnIt uz koje objavljuju fotografije i snimke paljenja Nikeovih patika te rezanja njihovih čarapa.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO