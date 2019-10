Amsterdam uvodi dodatne takse za posjetioce

Turističke takse u Amsterdamu su svakako među najvišim u Evropi, a od naredne godine će se naći na prvom mjestu. Holandska prestonica će uvesti dodatna tri evra za noćenje u ovom gradu.

To znači da će taksa za noćenje u hotelu sa jednom zvjezdicom biti veća nego noćenje u nekoj drugoj prestonici u hotelu sa pet zvjezdica.

Dvokrevetna soba sa zajedničkim kupatilom ima taksu od 16 evra po noćenju i dodatna tri evra po osobi za jedno noćenje, a u Berlinu u luksuznom hotelu noćenje u dvokrevtnoj sobi ima taksu od 12 evra.

U hotelu od pet zvjezdica u Rimu taksa iznosi 14 evra, što je trenutno najviše u Evropi, ali i to će biti manje od takse za noćenje u hotelu sa jednom zvjezdicom kada Amsterdam uvede povećanje turističkog poreza.

“Veliki broj posjetioca doprinosi velikim troškovima za održavanje grada bezbjednim i čistim, kao i održavanje javnom prostora poput trotoara, keja, mostova i ulica u dobrom stanju“, rekao je portparol Amsterdama.

Povećanje turističke takse najavila je i Venecija i to u visini od 10 evra za one koji dolaze samo na jedan dan, a za one koji ostaju da prenoće neće važiti uvećanje.

Gradovi koi se takođe bore sa prevelikim brojem turista su Barselona i Dubrovnik, ali oni nisu najavljivali porast cijena turističkih taksi, piše “CNN Travel“.