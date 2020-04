Analitičari predviđaju da će se povećati potražnja za zlatom

U očekivanju ublažavanja monetarno-kreditne politike Centralnih banaka i zbog straha da može doći do globalne recesije, zlato postaje skuplje. April je za njega postao najbolji mjesec u posljednje četiri godine.

"Masovna novčana podrška koju sada vidimo, pomaže zlatu. Bez obzira na povećani apetit za rizik, cijene zlata su još uvijek iznad 1.700 dolara za uncu, mada je bio pod pritiskom zbog rasta berzi", rekao je Rojtersu analitičar "Commerzbank" Ojgen Vajberg.

Od početka mjeseca zlato je poraslo za 9 odsto - do 1714,1 dolara za uncu.

Kako navode analitičari, "Federalne rezerve su zadržale iste kamate i tako će ostati neko vrijeme, a u budućnosti će novčano-kreditni stimulansi Evropske centralne banke i Federalnih rezervi najvjerovatnije povećati potražnju za zlatom".

Cijena drugih skupocjenih metala je takođe porasla. Paladijum je poskupio za 3,8 odsto – do 2009,05 dolara za uncu, platina za 02 odsto – do 776,2 dolara za uncu. Srebro je pojeftinilo za 0,2 odsto – do 15,33 dolara za uncu.

(Sputnjik)