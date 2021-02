Apple kupio oko 100 kompanija u posljednjih šest godina

Američka računarska kompanija Apple kupila je oko 100 kompanija u proteklih šest godina, rekao je njen izvršni direktor Tim Kuk.

On je na sastanku dioničara rekao da to znači da je otprilike svake tri do četiri sedmice kupovala po jednu kompaniju.

Appple je nedavno objavio svoj najveći kvartalni prihod svih vremena od 111,4 milijarde dolara u prvom kvartalu fiskalne 2021. godine.

Kuk je rekao da su akvizicije uglavnom usmjerene na sticanje tehnologije i talenata.

Najveća Appleova akvizicija u posljednjoj deceniji bila je kupovina kompanije "Bits electronics", proizvođača slušalica, vrijedna tri milijarde dolara, koju je osnovao reper i producent Dr Dre.

Još jedna značajna kupovina bila je softverska kompanija za prepoznavanje muzike Shazam za 400 miliona dolara u 2018. godini.

Apple najčešće kupuje manje tehnološke firme, a zatim ugrađuje njihove inovacije u sopstvene proizvode.

Jedan primjer je "PrimeSense", izraelska kompanija za 3D senzore čija je tehnologija doprinijela Appleovim sistemu prepoznavanja lica.

Apple je, takođe, uložio u pozadinsku tehnologiju koja ne bi bila toliko očigledna za korisnike "ajfona" i "mekbuka.

Appleov spisak akvizicija i investicija je izuzetno raznolik, navodi BBC.

U proteklih godinu dana, Apple je kupio nekoliko kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom, virtuelnom stvarnošću, podkastima i finansiranjem startapa.

Apple je 2019. godine kupio kompaniju Drive za samovozeći šatl u pokušaju da pojača sopstveni udio u samovozećim tehnologijama.