Apple pokušavao da kupi Teslu prije šest godina

NJUJORK - Epl je navodno pokušao da kupi Teslu za oko 240 dolara po dionici još 2013. godine, piše portal Electrek.

Ponuda stara šest godina sada je objavljena kada su akcije Tesle pale ispod one vrijednosti koju je Apple navodno bio spreman da plati.

Danas je Kreg Irvin, analitičar u Rot kapital partnersu za CNBC govorio o toj ponudi. "Negdje 2013, postojala je ozbiljna ponuda Appla, za oko 240 dolara po akciji", rekao je Irvin.

Analitičar nije otkrio sveoje izvore, ali je dodao: „To smo provjerili više puta. Potpuno sam uvjeren da je to tačno. Apple se nadmetao za Teslu. Ne znam da li je to stiglo do neke formalne faze, ali saznao sam o tome iz više različitih, veoma kredibilnih izvora.“

Irvin tvrdi da bi Epl i dalje mogao biti zainteresovan za Teslu, naročito nakon što je Teslina vrijednost uveliko opala tokom posljednjih mjeseci.

On tvrdi da je Applov projekat Titan, razvoj autonomnog električnog vozila, još uvijek u povoju pa bi tehnološki gigant mogao biti zainteresovan za Teslu kako bi iskoristio njihovu stručnost na tom polju.

(b92)