ArcelorMittal Zenica odustao od slanja 2.000 radnika na čekanje

ZENICA – Kompanija ArcelorMittal Zenica je odustala od slanja 2.000 radnika svoje firme na čekanje što je planirala, poručili su danas na konferenciji za novinare predstavnici sindikata.

Oni su upoznali javnost o problemu koji potresa ovu kompaniju koja je među top 10 izvoznika, a čiji se radnici nalaze u neizvjesnoj budućnosti.

Rašid Fetić, predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica, je rekao da su 24. aprila dobili obavještenje da u junu 2.000 radnika ide na čekanje.

"Mi smo od tada insistirali na više sastanaka da to riješimo što bi se reklo u 'našoj kući'. Pričali smo i sa ministrom energije, rudarstva i industrije FBiH Vedranom Lakićem. Nas je 22. maja pozvao generalni direktor kako bi se dogovorili oko čekanja. Nećemo to podržati, a dobili smo ponudu da razgovaramo o procentima na čekanju što smo odbili. Prethodnih 15-20 dana napravljeni su spiskovi ljudi koji neće raditi do mjesec dana. Opet smo jučer razgovarali sa direktorom u kojem smo istakli da želimo da ne bude čekanja, te je nakon toga uprava povukla ovu odluku. Rješenje se pronašlo, radnici će iskoristiti stare godišnje odmore u ovom periodu da izađemo iz krize", poručio je Fetić.

Dodao je da je ovo isto prezentovano radnicima ove kompanije u Prijedoru.

"Za nas ne postoji čekanje koliko god da se priča o krizi. Ne interesuje nas kome će prodati, ali proizvodnja će ići. Radnici su bili zabrinuti i isfrustrirani", navelo je Fetić.

Naglasio je da je direktor ArcelorMittala rekao da je ova kompanija u minusu i da će tako biti u narednom periodu.

Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, istakao je da je ovo rezultat pritiska sindikata, inače bi odluka o slanju radnika na čekanje ostala na snazi.

"Sindikat zahtjeva i traži da počnu pregovori oko novog kolektivnog ugovora je postojeći ističe 31. maja. Novim kolektivnim ugovorom tražilo se povećanje plata zbog troškova, a mislili smo da je ovo čekanje pritisak na sindikata zbog ovog prijedloga. Uvijek kada trebamo razgovarati o novim kolektivnim ugovorima priča se o krizama, od Kine, virusa korona, poskupljenja gasa i struje, materijala. Kompanija je ostvarila nevjerovatan poslovni rezultat u cijeloj Evropi. Gdje su ti novci?", upitao je Mujkanović.

Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, ponovio je da je jedini problem sa slanjem radnika na čekanje novi kolektivni ugovor.

"Ovo je na neki način pritisak i na državu da se veže za dešavanja u Lukavcu. Uprava mora demantovati da ovo nema veze sa tim. Poslovna politika nije naša stvar, ali smo radili ustupke ArcelorMittalu koji nikada nije ispunio normu broja radnika koji trebaju raditi u ovoj kompaniji", pojasnio je Šatorović.