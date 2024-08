Avio-kompanija slučajno prodala karte za prvu klasu na popustu od 85 odsto

Avio-kompanija "Kvantas Ervejs" slučajno je prodala karte za prvu klasu za let do Sjedinjenih Američkih Država, i to za manje od 3.300 dolara, odnosno na popustu od 85 odsto.

Putnici su 22. avgusta u roku od osam sati pokupili 300 karata, saopštila je danas avio-kompanija, preneo je Blumberg.

"Kvantas" trenutno nudi povratne letove za prvu klasu od Sidneja do Los Anđelesa u oktobru po cijeni između 13.500 i 19.600 dolara.

Ova avio-kompanija posljednjih godina je bila pogođena talasom otkaza, izgubljenih prtljaga i prodaje karata na već otkazanim letovima.

"Ovo je slučaj kada je cijena karte bila previše dobra da bi bila istinita", navodi se u saopštenju avio kompanije, prenosi Tanjug.

"Kvantas" je ranije ove godine pristao da plati kaznu od 100 miliona australijskih dolara i nadoknadi putnicima za prodaju karata na hiljadama letova koje je već odlučio da otkaže.

