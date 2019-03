Radnici iz BiH među najboljim u Njemačkoj

BERLIN – Do sada nije bilo slučajeva da je neko sa falsifikovanom diplomom otišao iz BiH na rad u Njemačku, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH tokom posjete Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke.

Nakon pojave informacija o kupovinama lažnih diploma, Agencija je organizovala niz sastanaka s ciljem utvrđivanja da li je bilo slučajeva da su sa takvim diplomama radnici iz BiH odlazili u Njemačku, te su vršene provjere u Njemačkoj koje su pokazale da do sada nije bilo takvih slučajeva.

"Napominjem da prema Dogovoru svi radnici iz BiH moraju proći proceduru priznavanja diploma, tako da je to još jedan od načina da se ovakve prevare spriječe“, rekao je Bandić.

On je kazao da su bh. radnici, prema riječima poslodavaca u Njemačkoj, jedni od najpoželjnijih i najboljih stranih radnika, te su poslodavci izuzetno zadovoljni njima.

"Mi od 2013. godine posredujemo u zapošljavanju medicinskog kadra sa srednjom stručnom spremom u Njemačku i do sada je posao putem nas dobilo 4.710 radnika. Njihova iskustva su pozitivna i kako su poslodavci zadovoljni radnicima, tako su i radnici zadovoljni uslovima rada. Ono što me posebno raduje jeste da se u potpunosti poštuje postojeći Dogovor o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz BiH u SR Njemačku na određeno vrijeme, zaključen između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke, te da do sada nije bilo problema između radnika i poslodavaca“, rekao je Bandić.

On je istakao da je važno reći da su posjetu iskoristili da razgovaraju i o proširenju postojeće saradnje što predstavlja nastavak razgovora iz prethodne godine. Kaže da u Njemačkoj postoji interes za polukvalifikovanom radnom snagom u oblasti sezonskih poslova u poljoprivredi, te postoji interes za drugim stručnim zanimanja sa srednjom školom.

"Uvažavajući situaciju na našem tržištu rada u smislu viškova i potreba za radnom snagom, dogovoreno je da u što skorijem vremenu njemačka strana dostavi nacrt budućeg dogovora o saradnji za zapošljavanje bh. radnika sa traženim zanimanjima. Konkretnono to bi bila zanimanja iz tri oblasti elektroničari, metaloprerađivači, te mehaničari za postrojenja za sanitarnu i klimatizacionu tehnologiju i grijanje. Daljnja procedura sada zavisi od toga koliko ćemo brzo iz Njemačke dobiti tačne opise zanimanja prema njihovim nastavnim planovima i programima, te ćemo ih onda uporediti sa našim nastavnim planovima i programima", rekao je Bandić.

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem, boravi u posjeti Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke s ciljem provjere statusa radnika iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj.