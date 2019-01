Banjalučka kraft pivara "Master Craft Brewery" izvezla prve količine piva u Švajcarsku

Banjalučka "Master Craft Brewery", koja je ujedno prva kraft pivara koja ima i "tap room" u gradu na Vrbasu, izvezla je svoje pivo na tržište Švajcarske.

Kako kaže vlasnik i pokretač ideje ovog kraft piva Ljubomir Marić, ovaj plasman piva iz Banjaluke na tržište Švajcarske je postignut jer "Master Craft Brewery" koristi najbolje sirovine, tradicionalnu tehnologiju i savremenu opremu za kuvanje piva.

"Kada su ljudi iz Švajcarske probali naša piva, bili su veoma zadovoljni i nisu mogli da vjeruju da takva piva postoje kod nas u Bosni i Hercegovini. Mi smo im nakon tog prvog susreta poslali jedan probni uzorak od 30 litara koji je probala njihova publika i bili su više nego zadovoljni. Nakon toga su odlučili da naruče veću količinu i mi smo im isporučili prvih 1.000 litara "Pale Ale" piva, koje su oni već potrošili i naručili su drugu isporuku istog piva", rekao je Marić.

Pokretač kraft pivare ističe da je tržište u Švajcarskoj veliko te da je kultura u proizvodnji zanatskog piva veoma razvijena, što je još veće priznanje za pivo iz Banjaluke.

"U našem slučaju oni su bili izuzetno zadovoljni kvalitetom i okusom našeg piva i njihova je bila inicijativa da se naše pivo izveze na njihovo tržište. Ovo je neko priznanje za sve naše napore koje smo uložili ovdje, trud i energiju koju smo potrošili da bi smo napravili tako dobro pivo za tako zahtjevno tržište", naglasio je Marić.

Veća priznanja dolaze iz Evrope nego sa domaćeg terena

Osnivač pivare dodaje da su u "Master Craft Breweryju" posebno ponosni, jer su uspjeli dokazati da se na ovim prostorima može proizvesti kvalitetno pivo te da nije sve predodređeno uvozu iz inostranstva.

"Nažalost, kod nas to tržište još nije uspostavljeno i trenutno mi to što proizvedemo više možemo da izvezemo u Evropu, nego što možemo da prodamo na našem tržištu. Kod nas ljudi vrlo malo znaju o kraft pivu i kulturi zanatskog piva. Ljudi ne znaju zašto je kvalitetnije i bolje, sve što oni trenutno vide je to da je ovo skuplje pivo, međutim ljudi ne shvataju koliko je vremena i truda potrebno da se proizvede jedno ovakvo pivo", rekao je Marić.

Osnivač "Master Craft Breweryja" smatra da je najveći izazov za kraftere na našem prostoru buđenje interesovanja kod publike.

"Mi smo u edukativnoj fazi i želimo da svu tu kraft priču približimo ljudima upravo kroz ovaj lokal i kroz ovo pivo te da im objasnimo zašto su to vrhunska piva, kakve se to sirovine koriste i da je to mnogo zanatskog rada. Svima nam je jasno da je nešto domaće puno bolje. Jedna domaćica će napraviti mnogo bolji ajvar ili džem nego što je to slučaj sa industrijskim ajvarom koji možemo naći na policama marketa. Isti je slučaj i sa pivom", naglasio je Marić.

Trenutna ponuda "Master Craft Breweryja"

Osnivač zanatske pivare ističe da u svojoj ponudi trenutno imaju pet vrsta piva koje svakodnevno služe svim zainteresovanim gostima.

"Imamo pilsner, koji je njemački stil piva, imamo ejlove, koji su britanski stil piva i koji su neki sasvim novi stilovi koji tek dolaze kod nas. Imamo pšenično pivo i imaćemo takozvane specijale. Zimi će ići nešto jača piva. Sada u ponudi imamo ruski imperijal staut. Trudićemo se da cijelu godinu pokrijemo nekim specijalnim edicijama. Imamo dobre reakcije, a imamo i mali pivarski meni sa nekoliko jela koja su prilagođena pivu, jer dobro pivo ide sa dobrom hranom", naglasio je Marić.

Švajcarska otvara vrata dalje prema Evropi

Osim što je određena količina piva izvezena u Švajcarsku, Marić se nada da će njegovo pivo pronaći mjesto i u drugim zemljama Evrope, a jedna od njih je i Slovačka.

"Imamo nekoliko ljudi koji su odnijeli manje količine piva u Slovačku, u jedan od njihovih najboljih pabova u Bratislavi, koji je ujedno i među najposjećenijim. Njihove recenzije su odlične i rekli su da je to najbolje pivo koje imaju u pabu. Pivo iz Banjaluke je najbolje pivo u Bratislavi, i to priznanje nam mnogo znači", istakao je Marić.

U najavi "Craft Arena"

Osim nekoliko vrsta kraft piva koje ima u ponudi "Master Craft Brewery", ova pivara odlučila je i da bude domaćin prve "Craft Arene", koja će se održati 23. januara u prostorijama ove pivare i bara u banjalučkom naselju Obilićevo.

"Ugostićemo pivare iz okruženja. U pitanju su pivare "Drama" iz Prijedora, "Gorštak", "Illyricum", "Dobojsko pivo" i "Trigger" iz Prnjavora i to je prva arena i mjesto gdje ćemo se predstaviti publici. Pokušaćemo privući veliki broj ljudi koji će na jednom mjestu moći probati više vrsta piva, a u sljedećem koraku ćemo zvati krtaftere iz država okruženja", naglasio je Marić.