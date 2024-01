Besplatan auto-put za Dan Republike

BANJALUKA – "Autoputevi Republike Srpske" svim građanima će omogućiti besplatnu vožnju dionicama auto-puteva 9. januara od 00 do 24 časa.

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća ova odluka je donesena na osnovu Uredbe o dopuni uredbe o visini putarine, koju je Vlada Republike Srpske usvojila 22. decembra 2023. godine povodom 32. rođendana Srpske.

Vršilac dužnosti direktora "Autoputevi Republike Srpske", Nedeljko Ćorić čestitao je svim građanima predstojeće praznike, odnosno Božić, Dan Republike i Novu godinu po Julijanskom kalendaru i izrazio zadovoljstvo što je preduzeće u prilici da omogući slobodan prolaz kroz naplatne stanice, bez zaustavljanja i plaćanja putarine, u okviru aktivnosti pod sloganom "Slobodno kroz Srpsku" i tako će ove godine aktivno učestvovati u svečanostima povodom 9. januara, Dana Republike.

On je najavio da će u okviru obilježavanja Dana Republike Srpske, u svečanom defileu u centru Banjaluke, po prvi put učestvovati i zaposleni u "Autoputevi Republike Srpske". Osim toga, naglasio je Ćorić, na Dan Republike, Mahovljanska petlja, gdje počinje auto-put "9. Januar" Banjaluka – Doboj, biće ukrašena bojama zastave Republike Srpske.

Ćorić je poručio i da je preduzeće spremno dočekalo pojačan intenzitet saobraćaja tokom prazničnih dana, te da je stanje na auto-putevima Republike Srpske bilo redovno za novogodišnje praznike, a povremenih gužvi je bilo na naplatnoj stanici Jakupovci, što je uobičajeno za ovo doba godine.

"Intenziviran je rad na svim naplatnim stanicama, sa povećanim brojem inkasanata i svi kanali za naplatu putarine su u funkciji 24 časa dnevno, kako za Novu godinu, tako i u susret božićnim praznicima", rekao je Ćorić.

On je podsjetio da je u toku akcija "Uzmi TAG, prođi brže", kojom je preduzeće omogućilo vozačima da nabave TAG uređaj za elektronsko plaćanje putarine sa najvećim popustom do sada, od čak 60 odsto, odnosno za svega 16 KM, umjesto dosadašnjih 40 KM. To je, ujedno, najpovoljnija cijena TAG uređaja u regionu.

"Izuzetno je veliko interesovanje građana za nikad povoljniju cijenu TAG uređaja već od 25. decembra, kada smo započeli akciju, koja će trajati do 29. februara. Imamo zadovoljavajuću količinu od 30.000 uređaja, koja se neprekidno dopunjava na prodajnim mjestima u Republici Srpskoj. Nadamo se da će povoljna cijena motivisati veliki broj vozača da pređu na elektronsko plaćanje putarine, bez zaustavljanja, koje predstavlja budućnost komfornog i ekonomičnog putovanja auto-putevima, bez gužvi i čekanja u koloni u vrijeme pojačanog intenziteta saobraćaja, najčešće tokom praznika i godišnjih odmora", rekao je Ćorić.

