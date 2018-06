Bespovratne subvencije u Trebinju od 3.000 do 10.000 KM

TREBINJE - Grad Trebinje raspisao je javni poziv za korišćenje sredstva za samozapošljavanje po kome je moguće ostvariti bespovratnu subvenciju od 3.000 do 10.000 KM.

Pravo na subvenciju imaju nezaposlena lica sa područja grada Trebinja koja su zainteresovana za pokretanje vlastite djelatnosti u proizvodnim, zanatskim, uslužnim i trgovinskim djelatnostima na period duži od 24 mjeseca, saopšteno je iz Gradske uprave.

Za proizvodne djelatnosti subvencija iznosi od 4.500 do 10.000 KM, za uslužne i zanatske od 4.000 do 8.000 KM, a za trgovinske od 3.000 do 6.000 KM.

Korisnik subvencije dužan je da redovno uplaćuje porez i doprinose i lična primanja najmanje 24 mjeseca.

Uz propisani obrazac, neophodno je dostaviti i fotokopiju lične karte, uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje, rješenje o registraciji ili uvjerenje o postupku pokretanja registracije djelatnosti ili izjavu da će se registracija izvršiti do potpisivanja ugovora, potvrda o radnoj sposobnosti i biznis plan.

Javni poziv je otvoren 30 dana.