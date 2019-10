"Bez liberalizacije tržišta nema izvoza i niske cijene struje u RS"

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska mora pristupiti liberalizaciji tržišta električne energije jer bi u suprotnom izgubila mogućnost da više od 35 odsto proizvedene struje plasira na inostrano tržište iz čega je crpila prihode da bi bila očuvana niska cijena električne energije.

"Privatizacija bi bila ako bismo prodali državni kapital u elektranama, a tendencija da se liberalizuje tržište se zove konkurencija", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci komentarišući zabrinutost Sindikata energetike Republike Srpske da bi uvođenje privatnih kompanija u sistem elektroprivrede moglo da znači neku vrstu privatizacije "Elektroprivrede Republike Srpske".

Dodik je istakao da "Elektroprivreda" i Sindikat moraju da razumiju da je liberalizacija tržišta neizbježna, navodeći da to nije domaći izum, već da na tom principu funkcioniše ovaj sektor.

"Ako ne prihvatite liberalizaciju ne možete da učestvujete na tržištu električne energije u regionu. Sindikat treba dobro da izuči vrijeme koje dolazi. Neke stvari vlast ne može da spriječi i ne treba da to čini s ciljem da se dođe do konkurentnosti, sigurnosti i jefitinije električne energije ako je to moguće. Ništa drugo nije u pitanju", istakao je Dodik.