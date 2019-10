Bez promjene na bh. pumpama: Okreću glavu od pojeftinjenja

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice su potonule više od pet odsto, što je njihov najveći sedmični pad još od jula, ali to vozačima u BiH ne znači apsolutno ništa, jer kod nas do korekcije cjenovnika niti je došlo niti je u planu.

Po podacima objavljenim na sajtu Spoljnotrgovinske komore BiH, na početku ove sedmice naftni derivati nisu pojeftinili ni fening u odnosu na prošlu - benzin 95 košta 2,27, za litar benzina 98 potrebno izdvojiti 2,37, a dizel je 2,32 KM.

Istovremeno, austrijske vozače, čiji se životni standard s našim ne može ni porediti, obradovala je vijest s benzinskih pumpi, jer je gorivo pojeftinilo do tri evrocenta (šest feninga). Pad cijena naftnih derivata, pokazuje analiza "Nezavisnih", zabilježen je i na prodajnim mjestima u još nekim državama, uključujući Dansku, Njemačku, Italiju te Holandiju.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS rekli su da korekcija cijena na benzinskim pumpama u Srpskoj nije bilo te da se ne očekuje da će do njih uskoro doći.

"Cijene na svjetskom tržištu u proteklom periodu bile su nestabilne i dolazilo je do skokova i padova. Naši distributeri su još ranije nabavili naftu, tako da nisu vršili korekcije", rekli su za "Nezavisne" iz ove grupacije. Kako dodaju, čak i kada je dolazilo do značajnijih skokova cijena na svjetskom tržištu, na ovdašnjim pumpama nije dolazilo do poskupljenja, pa su na taj način kupci dobili gorivo po istim cijenama.

"Dosad promjena nije bilo, a ako ih bude, javnost će biti obaviještena. Međutim, teško da će se to desiti", navode iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS.

Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" Banjaluka, ističe da su aktuelne cijene goriva na benzinskim pumpama neprihvatljive za građane, pogotovo one s minimalnim primanjima.

"Istina je da mi, kada je bilo posljednje poskupljenje goriva na svjetskom tržištu, nismo imali povećanje. Međutim, ovakve cijene su svakako visoke za građane. Treba imati na umu i da gorivo utiče na cijene ostale robe i usluga", naveo je Srdić. Agencije javljaju da su cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice potonule više od pet odsto, što je njihov najveći sedmični pad od jula, a posljedica je usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija i obnovljene proizvodnje u Saudijskoj Arabiji. Prema istom izvoru, na londonskom tržištu cijena barela prošle sedmice potonula je 5,7 odsto, na 58,37 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,5 odsto, na 52,81 dolar. Navodi se da je najveći sedmični pad cijena od jula posljedica obnovljene proizvodnje u Saudijskoj Arabiji nakon napada dronovima na dva postrojenja 14. septembra. Reagovali su već distributeri u Hrvatskoj, gdje su, po podacima tamošnjeg Ministarstva privrede, od juče i benzin i dizel jeftiniji u odnosu na sedmicu ranije.