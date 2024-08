"Bez stranih radnika neće biti ni domaćih firmi u budućnosti"

BANJALUKA - Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske donio je odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj, a do izmjena, odnosno povećanja kvota došlo je na zahtjev Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Kako su za "Nezavisne novine" objasnili iz Zavoda za zapošljavanje Srpske, odlukom je utvrđena kvota radnih dozvola za 2024. godinu za zapošljavanje 2.000 stranih državljana i lica bez državljanstva.

"Kvota se odnosi na 500 produženih ranije izdatih radnih dozvola i 1.500 za novo zapošljavanje. Pomenuta kvota je važeća do 31.12.2024. godine", istakli su oni.

Da podsjetimo, prošle godine donesena je odluka za zapošljavanje 1.400 stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj i to 1.000 za novo zapošljavanje stranih državljana i osoba bez državljanstva i 400 za produženje ranije izdatih radnih dozvola.

Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, istakao je za "Nezavisne novine" da je, imajući u vidu trendove, realno očekivati da će nova kvota biti dovoljna do kraja godine.

"S obzirom na to da ima veći broj poništenih radnih dozvola u periodu do sada i s obzirom na to da smo podigli kvotu na 2.000, mislimo da će taj broj biti dovoljan do kraja godine uz obećanje da ćemo, ukoliko bude nedostatak dozvola na kraju godine, korigovati odluku i povećati za potreban iznos", kaže Aćić.

Prema njegovim riječima, stranih radnika je potrebno u svim oblastima, ali najviše ih ima u građevinarstvu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji.

"U svim deficitarnim granama, što se tiče radne snage, potrebni su radnici, međutim ova tri sektora trebaju najviše ljudi iz inostranstva", navodi on.

Takođe, na sjednici Upravnog odbora koja je održana krajem jula ove godine utvrđena je i kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2025. godinu.

"Kvota se odnosi na 2.000 radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana, a ista je važeća do jula 2025. godine. Od ukupnog broja radnih dozvola, 500 će se odnositi na produžene, a 1.500 za novo zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva", objasnili su za "Nezavisne novine" u Zavodu za zapošljavanje Srpske.

Kada je riječ o kvotama za prvu polovinu naredne godine, Aćić ističe da će, s obzirom na trendove iz okruženja, vrlo vjerovatno doći i do korekcija te odluke.

"Ostaje da se vidi kakva će biti dinamika u ovih pola godine, pa ćemo onda znati. Takva je praksa da donesemo odluku za narednu godinu u visini ove korigovane kvote, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati", ističe Aćić.

Dodaje da se očekuje fleksibilnija politika u vezi s tim pitanjem.

"Moramo zadovoljiti potrebe za radnom snagom iz inostranstva kako bismo ostvarili potrebnu produktivnost i bili konkurentni ekonomijama iz okruženja", navodi on.

Da problema sa radnom snagom ima, potvrđuje i Savo Erić, predsjednik Udruženja poslodavaca građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske, koji za "Nezavisne novine" ističe da je ovaj problem prisutan već sigurno zadnjih pet godina.

"Činjenica je da u građevinskom sektoru fali dosta radne snage i nema je na našem tržištu. Mi smo izgubili našu radnu snagu. Nama je ostala, u prevodu, treća i četvrta liga radnika, ali, definitivno, iskustva su pokazala da i ova radna snaga koja bi došla i koja radi nije neka", kaže Erić.

Prema njegovim riječima, strana radna snaga nam je definitivno potrebna.

"U budućnosti, ko misli da održi firmu, moraće da uvozi radnu snagu bez obzira na sve", kaže Erić za "Nezavisne novine" i dodaje da najviše radnika dolazi iz Albanije, Turske, Bangladeša, ali i Indije i Nepala.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.