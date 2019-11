Bh. tržište auta nespremno za Euro 5

BANJALUKA, TUZLA - Nakon što je Bosna i Hercegovina ograničila uvoz automobila na Euro 5 i novija vozila, od 1. juna ove godine do kraja oktobra uvezeno je skoro 8.000 automobila manje nego u istom periodu prošle godine, govore podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Pojedinim trgovcima automobila u BiH je smanjen obim posla, a glavni razlozi tome su, kako kažu, skuplja vozila sa Euro 5 normom od Euro 4, odnosno slaba kupovna moć bh. građana, te tvrde da je ova odluka došla pomalo preuranjeno u BiH i da je u suštini ona dovela samo do povećanja ukupne zarade države u vidu dažbina.

Sudeći prema podacima UIO BiH, od 1. juna do 31. oktobra uvezeno je ukupno 28.411 automobila, dok je u istom periodu prošle godine uvezeno ukupno 36.028.

"Ukupna vrijednost uvezenih vozila od 1. juna do 31. oktobra ove godine bila je 422.688.619 KM sa dažbinama od 89.758.638 KM. U istom periodu prošle godine u BiH vrijednost uvezenih vozila je bila 378.375.202 KM, dok su dažbine za uvoz tih vozila iznosile 83.728.584,15 KM", podaci su UIO BiH.

Željko Vasilić, prodajni radnik u auto-salonu "Braća Đukić" iz Dervente, kaže da je manji broj uvezenih vozila rezultat toga što su vozila sa Euro 5 normom skuplja, a stanovništvo u BiH ima lošu kupovnu moć. On ističe da kupci na tržištu u BiH uglavnom kupuju polovna vozila do 10.000 KM, te da se teško može kupiti vozilo sa Euro 5 normom za taj iznos.

"Pojedine auto-kuće su smanjile i obim posla, manje je automobila jer treba više novca za uvoz vozila sa Euro 5 normom. Mi kao auto-kuća nismo to mnogo osjetili, jer radimo sa novijim vozilima, ali mislim da je generalno na tržištu u BiH dosta smanjen posao i to se dosta osjetilo", rekao je Vasilić za "Nezavisne".

On kaže da nije siguran šta je bio konkretan cilj ovih ograničavanja, da li zaštita tržišta ili neke od većih kuća koje se bave prodajom novih vozila, ali da država svakako dobija veće dažbine sada skupljim vozilima, jer su kod vozila do 10.000 KM dažbine zanemarive.

"Srbija tek sad razmišlja da sljedeće godine prestane uvoziti Euro 3 normu. BiH je siromašnija od Srbije, a mi već uvozimo samo Euro 5 i novija vozila. To jeste ekološki bolje, ali da budemo jasniji, zar nije bolje da čovjek koji vozi auto star 30 godina sebi kupi vozilo sa Euro 4 i time zamijeni starije auto za novije, a sada taj vozač teško da će izdvojiti 15.000-20.000 KM za uvoz vozila sa Euro 5 normom", kaže Vasilić.

U auto-salonu "Talović" iz Tuzle kažu da su vozila sa Euro 5 normom zastupljena na Zapadu i da drže cijenu, što nije slučaj i sa Euro 4 normom.

"Naravno da je zbog toga i smanjen obim posla, manji je i broj kupaca koji imaju više novca izdvojiti za auto, tako da je opala i prodaja. Mislim da je država malo prerano krenula sa Euro 5 normom, jer Euro 4 vozila su za naš standard, mogla su da zadovolje standard ove države. S obzirom na to da Srbija ima daleko više stanovnika i uvozi još Euro 3, smatram da smo mi malo poskočili i otišli višu stepenicu ranije nego što je to trebalo, ali je sada to otišlo u nepovrat", kažu u "Taloviću".

Jedan od trgovaca polovnih automobila iz Širokog Brijega smatra da je glavni razlog smanjenja uvoza i prodaje polovnih vozila to što sve više ljudi iseljavaju iz BiH.

"Postoji više razloga, treba tu više novca izdvojiti za vozilo sa Euro 5 normom, ali kad pogledam svoje okruženje, većina je otišla vani, što u Hrvatsku, što u druge zemlje EU, te nema više ko ni kupovati ta auta", kaže ovaj prodavac.