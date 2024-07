Bh.aerodromi gube putnike, borba za nove linije

SARAJEVO, BANJALUKA, TUZLA, MOSTAR - Sarajevski, mostarski, tuzlanski i banjalučki aerodrom za prvih šest mjeseci ove godine opslužili su 1.003.015 putnika, što je u odnosu na isti period lani manje za 124.704 putnika.

Naime, prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, najviše putnika je od početka januara pa sve do kraja juna bilo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, i to tačno 722.981 putnik. U odnosu na isti period prošle godine, kada je prevezen 533.741 putnik, na ovom aerodromu je ove godine zabilježen rast.

Sarajevski aerodrom slijedi banjalučki, koji je za šest mjeseci ove godine opslužio 174.543 putnika, što je pad broja putnika u odnosu na isti period lani, kada ih je bilo 230.117.

Ne tako sjajna situacija kada se porede ovogodišnje i prošlogodišnje prvo polugodište je i na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, od početka godine do kraja juna na ovom aerodromu bila su 90.942 putnika, dok je lani za isti broj mjeseci bilo 360.095 putnika.

Rast broja putnika osim aerodroma u Sarajevu bilježi i Međunarodni aerodrom u Mostaru. Sa 3.766 putnika, koliko su imali tokom prvih šest mjeseci prošle godine, "skočili" su na 14.549 putnika.

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine zabilježila je i manji broj operacija ove godine, pa je tako obavljeno 9.997 operacija u odnosu na prošlogodišnjih 10.808 u prvih šest mjeseci.

Zadovoljan stanjem na Međunarodnom aerodromu Mostar je i Marko Đuzel, direktor ovog aerodroma, koji u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da zadovoljstvo proističe iz toga što zadnjih mjeseci imaju porast prometa.

"To je zdravi porast, nije nerealan i sukladan je našim procjenama. Imali smo prošle godine 100 odsto rast, ove godine ćemo imati 100 odsto rast, negdje oko 40.000 putnika, dogodine nam je plan 60.000 putnika", kaže Đuzel.

Na mostarski aerodrom odnedavno slijeću i avioni kompanije "Air Serbia", a kako navodi Đuzel, to im je najbolja ruta i ruta koja ima najveći kapacitet.

"Popunjenost je između 75 i 80 odsto. Mi smo pred završnim razgovorima da se to nastavi i zimi i nadamo se da ćemo to u narednih par dana i potvrditi, jer je stvarno za regiju bitno da se nastave letovi za Beograd jer oni nama predstavljaju konekciju u svijet. Aerodrom Beograd ima preko devet miliona putnika godišnje i povezan je sa svim destinacijama svijeta, tako da nam je on prioritet", ističe Đuzel za "Nezavisne novine".

Mediji su prethodnih dana pisali da će na mostarski aerodrom uskoro slijetati i s njega polijetati i avioni kompanije "Pegasus", a kako ističe Đuzel, oni jesu u pregovorima, ali je to još uvijek daleko od realizacije.

"Pregovaramo - da, ali da smo se dogovorili - još nismo", kaže on.

Osim sa Beogradom, Mostar je avio-linijama povezan sa Zagrebom, Minhenom, Rimom, Veronom i Barijem.

I dok još nije potvrđeno da li će u Mostar doći "Pegasus", ono što je sigurno jeste da će avioni ove kompanije letjeti iz Tuzle.

Kako saznaju "Nezavisne novine", ka najvećem gradu Turske iz Tuzle će uskoro početi letjeli i avioni kompanije "AJet".

"Dugogodišnja želja Aerodroma Tuzla i naših putnika u ovoj ovdje regiji je da imamo liniju za Istanbul, pogotovo sa nekom velikom kompanijom, da naši ljudi mogu putovati turistički ili poslovno", ističe za "Nezavisne novine" Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kako dodaje, obim posla povećava i kompanija "Wizz Air", međutim na pitanje da li može potvrditi pisanja medija o tome da će ova kompanija ponovo uspostaviti svoju bazu u Tuzli, Halilčević ističe da je to iz ove perspektive jako daleko.

Komentarišući podatke o broju opsluženih putnika, Halilčević navodi da brojke jesu u padu u odnosu na prošlu godinu, koja je bila rekordna za ovaj aerodrom.

"Međutim, one su jako slične ciframa iz 2022. i 2021. godine", kaže on.

