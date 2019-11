Bimal Omega je domaći BEZ GMO must have proizvod

SARAJEVO – Na trećem po redu In Store izboru "must have" proizvoda u Bosni i Hercegovini, jestivo ulje brčanske fabrike BIMAL, BIMAL OMEGA proglašen je dijelom obaveznog trgovačkog asortimana. Na svečanosti povodom promocije 100 "must have" proizvoda, dodijeljena su prestižna priznanja kompanijama čiji se proizvodi nalaze na ovoj listi.

"BIMAL OMEGA je 'must have' proizvod u kategoriji jestivih ulja u 2020. godini, što potvrđuje snagu i prepoznatost naših proizvoda. Dodatan značaj ovog priznanja jeste trenutak nagrade, jer visokokvalitetni BIMAL proizvodi od ove godine nose 'BEZ GMO' oznaku čime je naša OMEGA 'must have' BEZ GMO domaći proizvod u svakoj trgovini, a sigurni smo i u svakoj kuhinji", rekla je Nataša Pucar, direktor Korporativnih komunikacija STUDEN Grupe.

Kao ulje sa dragocjenim sastojcima za organizam BIMAL OMEGA je bogata nezasićenom omega-3 masnom kiselinom i vitaminom E, a zahvaljujući recepturi ovo ulje doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi. Novi proizvod kompanije BIMAL nosi oznaku "BEZ GMO" što garantuje poseban kvalitet BIMAL OMEGA ulja jer se kontrola sprovodi od njive do trpeze, čime se potvrđuje da nigdje u cijelom procesu proizvodnje nije bilo genetski modifikovane sirovine.

Projekat "Must have 100" jedan je od najvažnijih događaja za FMCG kompanije u Bosni i Hercegovini, a značaj se ogleda u tome što trgovci iz In Store baze koja broji 7.000 adresa svih profila trgovina biraju brendove koje po njihovom mišljenju moraju imati na svojoj polici.