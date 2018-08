Bingo d.o.o. Tuzla obilježava 25. godišnjicu

TUZLA - Najveći bh. lanac trgovina Bingo d.o.o. Tuzla, 15. septembra obilježava 25 godina rada. Kompanija broji više od 190 maloprodajnih objekata, unutar nje je i nekoliko proizvodnih pogona (jaja, tjestenina, papirna konfekcija, tekstil…), a u grupaciji ima devetnaest drugih kompanija, od čega je devet fabrika.

Sa više od 7.500 uposlenih, ovo je najveća privatna domaća kompanija.

“Danas nakon dvadeset pet godina tržišni smo lider zahvaljujući povjerenju naših kupaca i partnerskom odnosu s našim dobavljačima. Stoga smo u narednom periodu pripremili niz aktivnosti kojima ćemo svima zahvaliti što su bili uz nas u proteklom periodu. Danas i zvanično počinje naša korporativna kampanja i nagradna igra povodom 25 godina, koja će trajati sve do 8. septembra. U sklopu kampanje planirali smo razne evente koji će zabaviti sve naše posjetioce, od 7 do 77. Tako ćemo imati košarkaške turnire, takmičenje u slaganju puzzli, tu je i Bingo patrola koja će kupce zabaviti trik pitanjima o Bingu, a sve one koji budu učestvovali, nagradićemo poklonima koje smo pripremili zajedno sa našim poslovnim partnerima.

Pripremili smo i nagradnu igru za sve naše kupce, koja traje do 8. septembra, a izvlačenje 250 dobitnika održaće se u Bingo City Centeru, na sam rođendan, 15. septembra. Ono što nas svakako vodi tokom svih ovih godina jeste naš slogan „Kralj dobrih cijena“, te je rođendanska akcijska ponuda nešto što smo s radošću pripremili. O svim našim aktivnostima informisaćemo kupce putem našeg Facebook fan page-a i Instagrama, a u većim centrima kupci će imati priliku da se fotografišu u rođendanskom ruhu i da svoje fotografije podijele na našim mrežama.“, kazala je Tatjana Paunoski, rukovodilac marketinga Binga.

Da je Bingo domaći brend koji na svom putu ni u jednom trenutku nije zaboravio domaće proizvođače i kompanije s kojima je započeo priču, potvrdili su i poslovni partneri koji su zajedno s Bingom rasli i postali nacionalni brend.

Merima Dževdetbegović, direktorica mesne industrije „Menprom“ iz Tuzle izrazila je zadovoljstvo zbog dugogodišnje uspješne saradnje: „I naša kompanija ove godine slavi 20 godina. Lijepo je sjetiti se tih vremena kada smo kroz Bingo našli put do naših potrošača.“

Solana dd Tuzla je takođe dugogodišnji partner i od samog početka je uz Bingo, a Bakir Smailagić, direktor Solane, uputio je čestitke menadžmentu i uposlenicama i poželio uspjeh i na tržištu izvan BiH.

Nedžad Lević, vlasnik „Biljana Medica doo“ kazao je da se 50 miliona jediničnih proizvoda čaja godišnje proda kroz Bingove trgovine: „To je dokaz da rastemo i razvijamo se zajedno.“.

Osim trgovinom, kompanija Bingo se bavi i drugim djelatnostima, a sve je veći naglasak na proizvodnju. Vodeći se misijom da osnaživanjem domaće proizvodnje doprinose razvoju Bosne i Hercegovine, Bingo je preuzeo nekoliko fabrika koje su bile na rubu propasti, a sada su ponovo industrijski giganti. Neke od njih su Majevica dd Srebrenik, Dita 1977 doo Tuzla i Fabrika za preradu voća, povrća i začina Semberka Janja.

„Dita je prije godinu dana postala sastavni dio Binga, a zatekli smo tamo besperspektivnost. Za godinu dana vratili smo dignitet, radnici su zadovoljni, a u proizvodnji je zagarantovan kvalitet. Polako ali sigurno, Dita uz Bingo ide naprijed.“, rekao je Eldin Tabučić, direktor Dite, te uputio čestitke svim uposlenicima Binga.

Zlatan Pejić, rukovodilac proizvodnje Fabrike za preradu voća, povrća i začina Semberka, rekao je da je Bingo uložio mnogo u proizvodni pogon, a pozicija Binga na tržištu otvorila im je vrata za plasman proizvoda na domaćem i ino tržištu.

„Majevica dd Srebrenik jedna je od fabrika čiji je Bingo većinski vlasnik. 2013. godine Majevica je izašla iz stečaja, a zbog velikih ulaganja Binga u infrastrukturu i opremu, broj uposlenih se povećao, a promet porastao gotovo 100%. Velika je privilegija biti dio Bingove porodice.“, istakao je Husnija Avdić, direktor fabrike.

Da je za ovakav uspjeh ključan partnerski odnos i osluškivanje potreba kupaca, potvrdio je i Edin Ibrahimović, izvršni direktor Binga: „I danas, nakon 25 godina nastojimo svojim primjerom da predanim radom i posvećenosti poslu koji obavljamo možemo biti kreatori i pokretači novih i pozitivnih trendova na našem tržištu. Sve ove godine smo ostali vjerni svojoj izvornoj filozofiji: domaći, narodni i kralj dobrih cijena, u isto vrijeme intenzivno radeći na tome, da se osim rasta i kvalitativno razvijamo, kako bismo našim kupcima ponudili nove i dodatne vrijednosti.

Našu posvećenost je prepoznala i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) , koja je naš partner već dvanaest godina. EBRD je institucija koja nas sve ove godine prati, podržava i svojim savjetima pomaže da unaprijedimo naše poslovanje, a poznato je da oni podržavaju samo zdrave poslovne modele, pri čemu ne dozvoljavaju da izazovi iz okruženja u kojem živimo i radimo utiču na poslovanje. Kao odgovorna kompanija svjesna pozicije koji imamo na bh. tržištu, intenzivno ćemo nastaviti raditi na razvoju naših zaposlenika kao ključnog faktora i naše najveće vrijednosti, partnerskog pristupa našim dobavljačima i nastavkom suštinske podrške domaćoj proizvodnji, kako kroz podršku domaćim proizvođačima tako i daljnjim investiranjem u proizvodne kapacitete u BiH.

Naših 7500 za-poslenika u trgovini i proizvodnji , proizvodne kompanije koje su ulaskom u grupaciju vratile i osnažile svoje tržišne pozicije, preko 800 partnera u nabavi i milioni zadovoljnih potrošača nam daju opravdani razlog da budemo optimisti kada je u pitanu budućnost i vrijeme koje je pred nama.“

Ohrabreni povjerenjem kupaca, danas gotovo da nema grada u BiH u kojem Bingo nije prisutan. Uz jasan cilj osnaživanja bh. privrede, iz ovog lanca poručuju: „I dalje ćemo rasti zajedno“.