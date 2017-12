Bitcoin pomama: Hrvati dižu kredite, isplati se

Iako je sve počelo obećavajuće, čak i romantično, malo je bilo onih koji su predvidjeli da će bitcoin puniti novinske stupce ovako kao što se to događa danas.

Kada se 2009. godine pojavio, bitcoin nije vrijedio ništa. Sljedeće godine vrijednost mu ni u jednom trenutku nije prešla jedan dolar. Ustvari, najviša cijena koju je postigao bila je 39 centi. U trenutku pisanja ovog teksta, jedan bitcoin vrijedio je skoro 15.000 dolara, a kada ovaj tekst budete čitali, možda će vrijediti i više od 16.000. Isplatilo se vjerovati, onaj ko je bitcoin kupio ili stekao prije sedam godina, danas je moguće milioner. Ili čak milijarder. A takvih ljudi ima, čak i u Hrvatskoj.

U medijima se do sada nisu pojavljivali bitcoin bogataši iz Hrvatske. Što ne znači da ih nema. Kako kaže Tomislav Vajić iz BitKonana, interes je za bitcoin u Hrvatskoj u skladu sa njegovim rastom. Na berzi BitKonan sada je registrovano 15.000 korisnika, jedno novije istraživanje procejnjuje kako u Hrvatskoj ima nekih 25.000 korisnika skupe kriptovalute.

“Mi smo jedina prava berza bitcoina u Hrvatskoj, dakle takva u kojoj korisnici direktno obavljaju transakcije međusobno. Tačno je da interes za bitcoine raste i to prilično snažno. U posljednjih mjesec dana na našu berzu registrovalo se novih dvije hiljade korisnika”, kaže Vajić koji je i sam zarađivao na bitcoinu, a zarađeno uložio u berzu od koje tek očekuje pravu zaradu.

Sven Avmedoski kaže da iz ličnog iskustva zna da u Hrvatskoj zaista postoje bitcoin milioneri. “Ima tu zanimljivih situacija. U poslednje vrijeme javljaju nam se ljudi koji su se na vijesti o strašnim skokovima vrijednosti bitcoina prisjetili da su nekad iz nekog razloga iste i nabavili. Problem je, međutim, što su zametnuli lični ključ bez kojega se ne može pristupiti digitalnom novčaniku ili su formatirali disk kompjutera na kojem se digitalni novčanik nalazio. Neki put uspijemo im pomoći, koji put ne”, kaže on.

“Imali smo i duhovitih situacija. Imamo slučaj gdje je čovjek volio da igra jednu online igru na koju je potrošio dosta novca. Prodao je svoj račun u toj igri za značajan iznos bitcoina, a onda smetnuo s uma da ih ima. Sada mu nastojimo pomoći da do svojih bitcoina dođe, nadamo se da će biti

“Ljudi u posljednje vrijeme dižu i kredite, ja vjerujem da im se to isplati, ne bi me iznenadilo da do 2025. godine bitcoin ode na vrijednost od million dolara. Zato je i kupovanje bitcoinima još na relativno niskom nivou, svi čekaju da vrijednost poraste. Bankomati djeluju na jednostavnom principu, provizija za transakciju dovoljna je da ga isplati. Veliko povjerenje koje bitcoin ima od svojih korisnika temelj je njegovog rasta, a poslovanje je zaista fleksibilno, brojne su mogućnosti zarade”, kaže Avmedoski.

Navodi kako je strahovita potražnja i za hardverom za rudarenje. Posebne konfiguracije koje proizvodi kineski Bitmain stoje hiljadu i po dolara, ali mogu izrudariti bitkoina vrijednosti 900 dolara mjesečno po sadašnjem kursu. Samo, potražnja je tolika da se na takve mašine čeka i po nekoliko mjeseci.

(večernji list)